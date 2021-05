Tesla zaplatí pokutu 136 000 NOK/auto za snížení dojezdu i rychlosti nabíjení

Tesla bude mít v brzké době asi nemalé výdaje. Může za to výsledek soudní pře v Norsku, kde byla uznána hromadná žaloba majitel elektromobilů Tesla, jimž aktualizace 2019.16.1 a 16.2 významně snížila dojezd i rychlost nabíjení na nabíječkách Supercharger. Konkrétně šlo o to, že vozy Tesla Model S 85 a Model X 85, které se vyráběly do roku 2016, po této aktualizaci v zájmu zvýšení životnosti akumulátoru dostaly omezení dojezdu (patrně omezením nabíjecího rozsahu) i snížení maximální rychlosti nabíjení. Majitelé si tak při nabíjení počkali déle než doposud.



Jeden z majitelů tak reportoval, že zatímco po prvních ujetých cca 200 tisíc km mu dojezd klesl jen o 6 %, pak mu takřka "přes noc" (během 5 týdnů po aktualizaci) klesl o dalších 11 %. Obecně majitelé hovořili o snížení okolo 12 až 30 mil (cca 18 až 48 km). Otázkou nyní je, nakolik vlastně tato pokuta vyjde. Každý z 30 majitelů, kteří podali tuto žalobu, dostane 136000 NOK (339 tisíc Kč), pokud se Tesla do konce května neodvolá, nicméně Tesla v té době prodala zhruba 10 tisíc těchto vozů. Pokud by náhodou došlo na všechny, mohlo by jít o téměř 1,4 mld. NOK (3,5 mld. Kč, resp. cca 160-170 mil. USD). Podobná žaloba byla na Teslu ze stejného důvodu podána i v USA.



