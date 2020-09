Tesle spadla počítačová síť, majitelé se pomocí telefonů nedostali do auta

Přílišné spoléhání se na mobilní aplikace a Internet se vymstila nejednomu majiteli elektromobilu Tesla. Společnosti totiž spadla celá počítačová síť, tedy nejen web, ale i systém spojený s mobilní aplikací k těmto automobilům. Ta přestala fungovat a majitelé si stěžovali na to, že se nemohou dostat do auta, neboť aplikace totiž může sloužit jako digitální klíč (a něco, co se brzy stane standardem zejména s tím, jak se bude rozšiřovat car-sharing). Klasické fyzické klíče fungovaly, což ale bylo k ničemu těm, kteří je neměli u sebe. Celá záležitost pochopitelně zaplavila sociální sítě.

Pokud jde o Teslu, ta nyní zajímá i finanční trhy, neboť po Battery Day spadla hodnota akcií až o 15 % navzdory ohlášení elektromobilu za 25 tisíc USD a snížení cen akumulátorů o více než 50 %. Problémem je však to, že změn se dočkáme až v průběhu 3 let a ne hned, což také znamená, že zdaleka není vše ještě hotové. Některé plány byly zmíněny spíše mlhavě a otázkou je také to, zda ty konkrétnější plány vůbec mohou být tak rychle splněny.

Důvodem ale může být i to, že někteří akcionáři mohli využít pozitivního vývoje v souvislosti s humbukem kolem Battery Day a akcie prodali ve vhodný okamžik se solidním ziskem, což posunulo hodnotu akcií směrem dolů. Nyní už má Tesla největší pád za sebou a opět se škrábe nahoru (prozatím dnes +4,5 %).

Ceny souvisejících / podobných produktů: