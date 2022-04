Thermal Grizzly má také rámeček proti prohýbání CPU Intel, jaké jsou výsledky?

Za ně dostaneme kus černě eloxovaného hliníku s rozměry 71 x 51 x 6 mm, který přimontujeme pomocí šroubků (T20). Vybraný hliník (7075) má být vhodný pro teploty +70 až -200 °C, a je tak vhodný i pro extrémní taktování s využitím tekutého dusíku. A jak ukazuje obrázek dole, můžeme jej využít také pro lapování heatspreaderu, čili zbroušení jeho povrchu do roviny, nicméně spodní (zřejmě akrylátovou) část v základním balení nedostaneme.

Tento rámeček mimochodem slouží k tomu, aby Integrated Loading Mechanism (ILM) zajišťující procesor Intel v patici LGA 1700 nezpůsobil prohnutí jeho heatspreaderu, což pak vede k vyšším teplotám. Čili my bychom tu měli platit 35 eur za to, aby nám nehrozilo v podstatě poškození procesoru, za které nese odpovědnost pouze a jen Intel. Ten se ovšem tváří, že je to naprosto v pořádku a v normě a naopak odrazuje od využití nestandardních řešení, mezi něž patří i tyto rámečky. Záleží tedy spíše na samotných zákaznících, co si nechají líbit.