Thermalright nabízí levné rámečky proti prohýbání procesorů Alder Lake-S

Nedávno jsme se totiž dozvěděli, že Intel nepovažuje problém s prohýbáním procesorů Alder Lake-S za nijak zásadní a tvrdí, že s mírným prohnutím se počítá. To může být pravda a ostatně tu v konečném důsledku záleží na tom, zda jsou prohnuté procesory provozuschopné v rámci specifikací, což skutečně jsou. Jenomže je třeba si uvědomit, že tu jde o schopnost odvádět teplo, čili v důsledku pracovat na vysokých taktech. Přitom dle daných specifikací je cokoliv nad základní garantovaný takt v rámci hodnoty TDP v podstatě navíc.

S tím se ovšem těžko smíří zase zákazník, který si koupil procesor s vidinou taktu třeba až 5,2 GHz, k tomu si pořídil odpovídající desku, zdroj, velice výkonný chladič a do toho mu sám Intel hodil vidle tím, že zakoupený procesor se prohne už hned po samotné instalaci do patice, což uprostřed heatspreaderu vytvoří nežádoucí bazének, který v lepším případě vyplní teplovodivá pasta a v horším pak vzduch.

Korunu tomu ovšem Intel nasadí až poté, co veřejnost upozorní, že bychom se neměli pokoušet o jakékoliv modifikace patice LGA 1700, neboť se vystavujeme ztrátě záruky provozem procesoru "mimo specifikace". Čili namísto toho, aby Intel nabídl řešení, připojil ke svému vyjádření ještě malou výhružku.

Do nepovolených modifikací tak logicky spadá i použití produktu firmy Thermalright, známého výrobce procesorových a jiných chladičů. Tento produkt má za úkol nahradit podstatnou část patice, respektive v podstatě celý její ILM (Independent Loading Mechanism) určený pro uchycení a zajištění procesoru.

Z fotografií je pak zřejmé, že toto řešení bude mnohem lepší než to, co nabízí Intel, tedy snad až na rychlost montáže. Procesor je tu totiž pevně a téměř bez vůle zajištěn v patici a především přitlačen na piny po celém svém obvodu. Originální ILM na něj tlačí jen ve dvou bodech, a to uprostřed jeho delších okrajů, jak ukazuje následující snímek od PCGameru . Právě tímto způsobem dochází k prohnutí celého procesoru, což lze vyřešit i zmírněním přítlaku pomocí cca milimetrových podložek , které dáme pod celý ILM.