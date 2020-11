Trh s PC: Desktopy padají, rekordní zájem je o chromebooky

Pandemie koronaviru nepřestává ovlivňovat trh s počítači. Od jara se velká část zaměstnanců přesunula do home office, proto začala řešit nákup vybavení nutný pro práci z domova. Zároveň jsou lidé obecně nuceni trávit více volného času doma, a tak roste zájem o novou spotřební elektroniku jako zdroje zábavy. V prvním čtvrtletí letošního roku byl zaznamenán největší pokles za poslední 4 roky , který byl spíše než nezájmem zákazníků způsoben nedostatkem komponentů a výrobními problémy.

Ve druhém čtvrtletí si ovšem výrobci a prodejci mohli zase mnout ruce, neboť prodej stoupl i v meziročním srovnání . Analytici ovšem varovali, že růst nemusí trvat věčně, neboť domácnosti většinou již zakoupily nový hardware a firmy by mohly ekonomickým problémům a zavřeným kancelářím výrazně omezit investice do IT vybavení. Jak se tedy vedlo celosvětovému trh s počítači ve třetím čtvrtletí 2020?