Trh s PC zažil největší pokles za 4 roky, i navzdory zvýšené poptávce

Pokles se dotkl všech největších výrobců počítačů s výjimkou Dellu, který se naopak může těšit z drobného nárůstu o 1,1 %. V prvním čtvrtletí 2020 prodal bezmála 10,5 milionu kusů. Vůbec nejvíce se pokles dotkl Applu, který podle dostupných dat prodal o 21 % méně počítačů. Místo loňských 4 milionů si své zákazníky našlo jen 3,2 milionu Maců. Králem trhu zůstává neohroženě Lenovo, které dodalo 12?8 milionu PC. To je sice o 4,4 % méně něž ve stejném období loňského roku, přesto čínský výrobce zvýšil svůj podíl na trhu o skoro jeden procentní bod na 23,9 %. Na HP se krize podepsalo o něco více, takže prodalo jen 11,7 milionu strojů – o 13,8 % méně než vloni. Díky tomu se mohl k druhé pozici přiblížit aktuálně třetí Dell. Následuje již zmíněný Apple a pětici největších výrobců uzavírá Acer, v jehož případě bylo spočítáno 3,1 milionu prodaných PC, tedy o 7,5 % méně než v 1. čtvrtletí 2019.

Důvodem poklesu na trhu s PC byl nedostatek procesorů Intel , který se projevil ještě začátkem roku 2020. Následovaly problémy způsobené novým typem koronaviru, který zapříčinil omezení nebo úplné zastavení výroby v některých čínských továrnách. Onemocnění COVID-19 zapříčinilo potíže při výrobě i logistice, a v důsledku toho se na trh nedostaly včas některé počítače. Ačkoliv výroba v čínských továrnách se pomalu vrací do normálů, koronavirus ještě ovlivní trh s PC minimálně ve druhém čtvrtletí, ale velmi patrně zasáhne i do třetího kvartálu. Domácnosti již budou vybaveny novou výpočetní technikou a neočekávají se ani velké investice firem do nového vybavení kanceláří. Mnoho společností se navíc vlivem koronavirové krize dostane do finančních problémů, takže bude muset přiškrtit své výdaje, pokud zcela nezkrachují.