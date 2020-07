Pandemie prospěla trhu s PC, prodej stoupl díky práci z domova

Pandemie onemocnění COVID-19 negativně zasáhla spoustu odvětví a trh s elektronikou není výjimkou. Znatelný pokles prodeje zaznamenaly smartphony a jeden z nejhorších propadů v historii očekávají analytici na trhu s televizory. Neplatí to ovšem pro všechna odvětví. Třeba zájem o webkamery trhal rekordy a mnozí výrobci nestíhali své produkty dodávat do obchodů. O něco komplikovanější potom byla situace v případě počítačů. V prvním čtvrtletí totiž sice existovala zvýšená poptávka, ale kvůli nedostatku komponentů a výrobním problémům nakonec trh s PC zaznamenal jeden z největších propadů za několik let . Ve druhém čtvrtletí se ovšem situace měla vyvinout k lepšímu.