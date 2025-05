Tržní podíl AMD meziročně vzrostl na 24,4 %, proti konci 2024 jde ale o mírný pokles

Boj společností AMD a Intel na poli procesorů stále pokračuje. Agentura Mercury Research vydala další statistiku, která ukazuje, jak tento vývoj pokračuje. Pokud jde o finanční stránku, z dokumentů prezentovaných samotnými společnostmi dobře víme, že AMD je s výjimkou Radeonů vysoce ziskové, což se o nedá říci o Intelu . Toho sice výrazně drží nad vodou procesory, nicméně ostatní divize v čele s Intel Foundry ho táhnou dolů. Otázkou ale také zůstává, jak si obě firmy stojí svými tržními podíly.

Podíl AMD Q1/2025 Q4/2024 Q1/2024 Q1/2025 Q4/2024 Q1/2024

v počtu prodaných CPU ve finančním podílu Server 27,2 % 25,7 % 23,6 % 39,4 % 36,4 % 33,0 % Desktop 28,0 % 27,1 % 23,9 % 34,4 % 28,0 % 19,2 % Mobilní 22,5 % 23,7 % 19,3 % 22,1 % 21,6 % 14,8 % Desktop+Mobilní 24,1 % 24,6 % 20,6 % 26,5 % 23,8 % 16,3 % Všechna CPU 24,4 % 24,7 % 20,8 % 31,6 % 28,6 % 22,6 %

Tabulka řekne mnohé, my si zde zkusme vypíchnout to podstatné. Když se podíváme na meziroční nárůsty, AMD rostlo ve všech kategoriích, a to o 3,2 až 4,1 procentního bodu. Meziročně je to velmi pěkné číslo. Finančně je to pro AMD ještě lepší, a to především v desktopové sféře. Zatímco loni byly tyto procesory v průměru levnější než ty od Intelu (23,9% kusový tržní podíl vedl jen k 19,2% finančnímu), letos je to už naopak (při 28,0% kusový tržní podíl bere 34,4 % toho finančního). Tohle je velmi dobře patrné také v serverové oblasti (letos např. 27,2 % kusově proti 39,4 % finančně). V mobilní sféře to až tak dobré není, nicméně i tam je vidět posun (22,5 % kusově vedlo k 22,1 % finančně, loni byl rozdíl výrazně větší).

Mobilní procesory jsou pro AMD stále nejslabším článkem. Jenže je to také největší trh. A projevy tohoto vidíme ve srovnání s koncem roku 2024. Mobilní procesory AMD jako jediné klesly (z 23,7 % na 22,5 %), což způsobilo také pád celé klientské sféry (desktop+mobilní), a to i přesto, že desktopové procesory rostly (celkově se v tomto spadlo z 24,6 % na 24,1 %). Síla mobilních CPU je vidět i dále, protože pád tržního podílu proti konci roku 2024 uvidíme dokonce i tehdy, když tam přidáme další rostoucí kategorii, a to serverové procesory. V tomto případě jde o pokles z 24,7 % na 24,4 %. Každopádně finančně rostly všechny možné metriky meziročně i proti konci loňského roku.