TSMC stupňuje tempo investic, na výzkum a výrobu si připravuje 100 miliard USD

Společnost TSMC chce letos dosáhnout kapitálových výdajů až 28 miliard dolarů a vypadá to, že v příštích třech letech její investice ještě porostou. Ještě v předchozím roce přitom činily "pouze" 17,2 miliardy a z toho šlo 3,72 miliardy dolarů do výzkumu a vývoje.

Yahoo Finance tak hlásí , že společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) se rozhodla vytvořit tříletý plán investic, který bude těžit z celkem 100 miliard dolarů, jež budou použity pro investice do výroby, čili i do nových továren a jejich vybavení a vedle toho právě i pro výzkum a vývoj. Tyto peníze mají zajistit, aby TSMC bylo stále ve vedoucí pozici co se týče technologií a aby ty nové vyvíjelo s předvídatelnou kadencí.

Ve vyjádření firmy TSMC se píše, že nastane období velké růstu, které budou pohánět 5G technologie a High Performace Computing (HPC), čili prostě servery a datová centra. Krom toho svou měrou přispěla také pandemie koronaviru, která uspíšila celý digitalizační trend ve všech aspektech. Právě proto se firma rozhodla prudce navýšit své investice.

Neznáme ovšem podrobnosti o tom, jak bude celý balík 100 miliard dolarů rozdělen. Dá se usuzovat, že letos investice TSMC dosáhnou spíše oněch 28 miliard dolarů, čili horní hranice rozpětí 25 až 28 miliard, což představuje 45 až 62% nárůst oproti roku 2020. A kdybychom prostě a jednoduše rozdělili 100 miliard do tří let rovným dílem, pak v roce 2022 to bude cca 33 miliard a nárůst o necelou pětinu.



Čili v důsledku ani nejde o tak moc překvapivou částku, zvláště když přihlédneme k tomu, že továrny TSMC dle jejích informací už přibližně rok jedou na plný výkon, který však nestačí. Firma tak potřebuje nové kapacity i zaměstnance, jež pochopitelně nezíská přes noc, a tak zatím bude prostě a jednoduše zdražovat

