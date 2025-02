TSMC už spřádá plány na 1,0nm proces, chce ho do 5 let

S výrobními procesy to opět začíná být docela zajímavé. Vedle společností TSMC a Samsung, které by [pokud půjde vše hladce] letos měly spustit velkosériovou výrobu pomocí 2nm procesu s GAA, se k nim snad připojí Intel, který nás opětovně ujistil, že letos rozběhne proces 18A , a to pro sebe i externí partnery. Pochopitelně firmy myslí na budoucnost, a když dokončují jednu novou technologii, jež míří do produkce, už dávno pracují na dalších. TSMC by tak chtělo už v roce 2026 spustit 1,6nm proces (A16), tam ale rozhodně nechce skončit.

Už se mluví o procesu A14 a dokonce i A10, tedy o 1,0nm výrobě. TSMC se nechalo slyšet, že by takový proces chtělo spustit do roku 2030, tedy za zhruba 5 let. Firma počítá s tím, že by mohla vyrábět čipy s bilionem tranzistorů (tisíc miliard). Pro zajímavost, nový čip Nvidia GB202 v GeForce RTX 5090 má 92 miliard tranzistorů, akcelerátor AMD Instinct MI325X pak 153 miliard. Počítá se totiž s výrobou 3D vrstvených čipů. Nadále by se měly používat 300mm wafery a 1,0nm výroba má poprvé probíhat v továrně Fab 25 s šesti výrobními linkami. Velkou neznámou je ale výtěžnost, jejíž rozumná úroveň se stává stále složitěji dosažitelná. Přesto se jí ale vždy podaří dříve nebo později dosáhnout.