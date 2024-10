Tvůrci filmu Blade Runner 2049 žalují Muska, využil AI snímky inspirované filmem

Elon Musk má na obzoru další soudní tahanice. Ty se týkají jeho poslední akce We, Robot , na které představil robotaxi CyberCab, minibus Robovan i pokroky ve vývoji robotů Optimus, i když se u nich ukázalo, že v rámci prezentace je ovládali lidé . Musk je velkým fanouškem sci-fi (a to jak knih, tak i počítačových her a filmů), což je na jeho prezentacích a produktech vidět. Tvůrcům těchto děl se to ale pochopitelně moc nelíbí. Např. Cybertruck měl být inspirován vozy z filmu Blade Runner 2049. Samotná prezentace We, Robot svým názvem jasně odkazuje na dílo Já, Robot od Isaaca Asimova a stejnojmenný film s Willem Smithem v hlavní roli. Nebyl to ale jen název, on i ten Robovan designem dost připomíná vzhled robotických automobilů z tohoto filmu, na což už mnozí poukazovali.