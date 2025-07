Uber a Baidu rozjíždí celosvětový projekt robotaxi

Uber, čemuž na dlouhou dobu vystavila stopku Projektů autonomních taxi je už docela dost, v některých velkých městech jde o běžný jev. Mezi ty známé patří např. Waymo a Cruise, dlouho s nimi koketoval i, čemuž na dlouhou dobu vystavila stopku smrtelná nehoda z roku 2018 . Projekt pak ukončil v roce 2020 . Bylo ale velmi pravděpodobné, že se k myšlence autonomních taxi v nějaké podobě dříve nebo později vrátí, což se nyní děje. Konkurence roste a nedávno se k autonomním projektům přidala i Tesla, která k tomu používá Modely Y ve velmi omezené oblasti její Cybercab je něčím, na co si počkáme ještě nějakou dobu. Rozjet by se sice tyto taxíky měly do konce roku 2026, ale známe, jak termíny podobných projektů vychází (a nemusí jít zrovna o něco, v čem má prsty Elon Musk), takže asi bude úspěchem, pokud vyjedou alespoň v roce 2027. Uber na to jde trochu jinak, ten si už nevyvíjí vlastní technologii, ale použije už ověřené technologie z Číny.

Konkrétně vytváří strategické mnoholeté partnerství se společností Baidu, která poskytne autonomní vozy s technologiemi Appolo Go, autonomních taxíků, které se už s více než 1000 vozy nyní prohání po 15 městech (11 z nich v Číně, k dalším patří např. Dubaj a Abú Zabí). Do letošního května už systém provedl 11 milionů autonomních jízd. Tento společný projekt nicméně míří naopak mimo Čínu a USA. Má jít o celosvětový projekt, vozy by se tak postupně měly objevovat v různých oblastech světa, kde bude jejich provoz legální. Už letos se předpokládá nasazení v několika dalších asijských zemích a na Středním východu.