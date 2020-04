Ubuntu 20.04 Focal Fossa je venku. Co přináší nového?

Skoro každý týden čteme o problémových aktualizacích Windows 10 . Zatímco někteří uživatelé mají štěstí a operační systém od Microsoftu jim šlape jako hodinky, jiní se rozhodli přejít na alternativu, kterou může být třeba Ubuntu . Patrně nejznámější linuxová distribuce existuje od roku 2004 a koncem tohoto pracovního týden vyšla v nejnovější verzi 20.04. Nese kódové označení Focal Fossa, které získala po madagaskarské šelmě, a přídomek LTS (Long Term Support) značí prodlouženou podporu. Vývojáři ze společnosti Canonical totiž slibují pětiletou podporu, tedy do dubna 2025. Bezpečnostní podpora bude poskytována dokonce po dobu deseti let, to znamená až do roku 2030. Kromě toho přináší spoustu nových funkcí a vylepšení, které si představíme níže.

Ubuntu 20.04 je založeno na novém linuxovém kernelu 5.4, který přináší hlavně rozšíření podporovaného hardwaru např. o procesory Intel Comet Lake a Tiger Lake, grafické karty AMD Navi 12 a 14 nebo ARM procesory Snapdragon 855. Kromě toho se drobnějšího vylepšení dočkaly ovladače jiných grafických karet od Intelu i AMD. Velkou novinkou je potom také nativní podpora souborového systému exFAT, který umožňuje pracovat i se soubory většími než 4 GB. Pokud budete chtít naformátovat USB flash disk s využitím, můžete tak nyní učinit bez dodatečné instalace knihoven. Také byla přidána možnost uzamčení jádra systému pro vyšší zabezpečení, vylepšena podpora šifrování FSCRYPT, opraveno hraní přes přes Wine/Proton aj.

S novým kernel by mělo Ubuntu zrychlit bootování a snížit spotřebu energie, což ocení hlavně majitelé notebooků. Vývojáři do verze 20.04 přidali podporu VPN protokolu WireGuard, který slibuje kvalitnější zabezpečení i vyšší rychlost než OpenVPN nebo IPSec. Podpora bude zpětně přidána také do staršího Ubuntu 18.04. Po přechodu na nejnovější verzi systému se uživatelé mohou těšit také na podporu souborového systému ZFS (Z File System) od společnosti Oracle. Integrace defaultního prostředí GNOME 3.36 se projevila upraveným uživatelským rozhraním včetně nové odemykací obrazovky. Motiv Yaru nyní umožňuje přepínat mezi světlým a tmavým režimem. Také došlo k aktualizaci řady aplikací včetně Firefox 75, LibreOffice 6.4 nebo Thunderbird 68.7.0, naopak ze systému zmizela předinstalovaná Amazon Web App.

Ubuntu 20.04 je nyní k dispozici ke stažení. Pokud by vás zajímal kompletní seznam změn, tak jej najdete na Ubuntu Wiki . Dodejme, že další verze této oblíbené linuxové distribuce vyjde zase za půl roku. Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla je naplánováno na 22. října 2020.





