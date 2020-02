Úřad pro ochranu osobních údajů začal s vyšetřováním firmy Avast

Avast se tak nyní dostal do hledáčku Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), který k dané věci vydal zatím jen krátké stanovisko . V něm se píše, že na základě zveřejněných informací bylo zahájeno šetření případu prodeje dat o aktivitách uživatelů prostřednictvím Jumpshot.

V současnosti tak ÚOOÚ shromažďuje informace k případu a mluví o podezření ze závažného a rozsáhlého porušování ochrany osobních údajů uživatelů. Předsedkyně úřadu Ivana Janů nakonec uvedla, že o dalších krocích bude veřejnost informována.

Servery Motherboard a PCMag zveřejnily své zprávy na konci ledna a dle nich docházelo k prodeji podrobných dat o chování uživatelů, která sbíral volně využitelný antivir firmy Avast. Prostřednictvím Jumpshotu pak tato data kupovali zákazníci jako Google, Yelp, Microsoft, McKinsey, Pepsi, Sephora, Home Depot a jiní.

Nebylo přitom vůbec vyloučeno, že ti by si s využitím vlastních dat mohli snadno přiřadit ID zařízení poskytnuté Avastem s konkrétní osobou či uživatelem konkrétního zařízení a v takovém případě by se dozvěděli, na co a kdy tato osoba kliká, co vyhledává, jaké adresy si prohlíží a dokonce i jaké má GPS souřadnice.

Společnost Avast se později omluvila , čímž v podstatě přiznala vinu a navíc provoz svého Jumpshotu ukončila. Vedení firmy přitom tvrdí, že vše bylo v souladu i s GDPR, ovšem právě to nyní bude zkoumat ÚOOÚ.

Pro firmu Avast bude mít tato kauza zcela jistou finanční dohru, neboť před zrušením Jumpshotu musela zpět odkoupit 35% podíl z celkové hodnoty 61 milionů dolarů. Hodnota Avastu na trhu klesla a také už nebude možné počítat s tržbami Jumpshotu, které činily cca 36 milionů dolarů za rok se ziskem kolem 7 milionů, jak píší The Times

