Avast Free Antivirus sbírá data o uživatelích pro jejich prodej

Jedná se především o prodej informací o tom, jaké stránky si prohlížíme na webu i na co a kdy přesně klikáme. Avast něco takového nepopírá, ovšem tvrdí, že tato data jsou naprosto anonymní, takže nejdou spojit s konkrétním člověkem, nicméně servery PCMag Motherboard říkají naopak to, že přiřazení dat jednotlivým lidem je možné.

Avast prodává získaná data prostřednictvím své vlastní společnosti Jumpshot, a to různým firmám, mezi něž patří či potenciálně může patřit Google, Yelp, Microsoft, McKinsey, Pepsi, Sephora, Home Depot, Condé Nast, Intuit a jiné, jak se dozvídáme třeba z této tiskové zprávy . K dispozici jsou různě zpracovaná data v rámci produktů jako "All Clicks Feed", který zahrnuje velice přesné údaje o tom, jak se uživatel naviguje skrz určitou doménu, jak se chová, na co kliká a případně také GPS souřadnice i vyhledávací řetězce. Jde přitom o informace, za něž se platí i miliony dolarů. Ostatně Avast sám říká, že jeho produkty aktivně využívá každý měsíc na 435 milionů uživatelů a Jumpshot získává data ze 100 milionů zařízení.