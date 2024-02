USA začne zjišťovat spotřeby elektrické energie u velkých těžařů kryptoměn

U.S. Energy Information Administration (EIA) zahajuje průzkum toho, jaká je spotřeba kryptoměnových těžařských společností. Problémem totiž je, že mnohé algoritmy pro těžbu jsou založeny na principu proof-of-work, tedy vykonávání obrovského množství matematických výpočtů, které mají zajistit bezpečnost celého systému. Jenže tyto náročné výpočty také znamenají vysokou spotřebu elektrické energie, kterou tyto společnosti svou poptávkou pak v některých případech prodražují svému okolí. EIA tak 26. ledna 2024 schválila plán, který zvýší monitoring nad těžařskými společnostmi.



Ty tak bude v nejbližší době kontaktovat s tím, aby poskytly data o své spotřebě elektrické energie. Výstupem bude také analýza dopadů těžby na energetiku a s tím spojené záležitosti. Problémem je ale nejen zvyšující se cena za energie v místech, kde mohla být extrémně levná (i proto tam společnosti těží), ale také environmentální dopady. Zde je to trochu diskutabilní, protože USA sice vyrábí elektřinu poměrně neekologicky (38 % ze zemního plynu a 22 % z uhlí, teprve pak máme 19 % z jádra, 9 % z větru, 6 % z vodních elektráren a 3 % ze solárů), jenže těžaři se stahují především tam, kde je elektřina levná, což je mnohdy do oblastí vodních elektráren. Pálí tedy relativně čistou energii, nicméně na druhou stranu to ale také znamená, že ta bude chybět jinde, kde ji musí zastoupit ta problematičtější.





Rocky Mountain Institute předpokládá, že celosvětová spotřeba elektřiny na těžbu Bitcoinu činí 127 TWh, University of Cambridge toto číslo dokonce posouvá na 162 TWh . Podotkněme, že celoroční spotřeba ČR se pohybuje někde okolo 60 TWh, takže budeme-li uvažovat průměr z výše uvedených čísel, tedy 145 TWh, dělá elektřina na těžbu Bitcoinu 2,5násobek naší celostátní spotřeby.