UZE Bold: podezřelá grafenová powerbanka schopná 260W výstupu

Máme zde další projekt z Kickstarteru, který sice může leckoho zaujmout, ale také zvedá varovný prst. Jde o powerbanku UZE Bold, která slibuje vysokou kapacitu 27000 mAh, což při tradičním napětí článků 3,7 V znamená 100 Wh energie. Tedy horní hranice toho, co ještě můžete přenést do většiny letadel. Tvůrci říkají, že na výletu po Evropě jeli s autem po pláži a zapadli. Neměli žádné kabely pro nabití telefonu, žádnou powerbanku, na telefonech do 5 % energie. Pomoci se sice dovolali, ale ta je nedokázala najít, a s mrtvými telefony pak museli přečkat noc. Následujícího dne pak museli hodinu pěšky, než našli pomoc. A tak se rozhodli vytvořit super powerbanku.



Jak ale již bylo naznačeno, celý projekt vypadá trochu podivně. Na videu jsou auta dvě, což poněkud odporuje popisku (nikde není řečeno, že zapadla obě auta, o druhém autě se vlastně ani vůbec nemluví). Také vlastnosti powerbanky jsou místy poněkud zvláštní. Ta má být vybavena LCD displejem a osmi grafenovými lithiovými články typu LiPo od Panasonicu ve formátu 18650. Není mi však známo, že by Panasonic vyráběl grafenové akumulátory (nejde však o jedinou powerbanku na trhu, která hlásá, že má grafenové akumulátory Panasonicu, a některé dokonce tvrdí, že jde o články 2170, jež má údajně využívat Tesla).

Powerbanka Bold má dva porty USB-C schopné 100W výstupu, dále dva USB-A porty s nabíjecím výkonem až 40 W (pouze pokud je využit jeden z nich), bezdrátově dokáže nabíjet další telefon s 15 W a hodinky s 5 W. Celkový nabíjecí výkon pro 5 zařízení může dosahovat 260 W (100+100+40+15+5). To má být tak mnoho, že dokonce zvládne napájet MacBook s procesorem M1 (a nabít ho rovnou dvakrát). Rozměry činí 17,4×8,4×2,6 cm a váží 510 gramů. Cena pak byla stanovena na 149 USD, v případě dvou pak od 289 USD. A co vy, věříte, že nejde o scam?

