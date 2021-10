V Číně se již prodávají vzorky Core i9-12900K "Alder Lake

Server VideoCardz už také mimochodem zveřejnil podobu nových krabic, v nichž se desktopové Alder Lake-S budou prodávat. A vypadá to, že první očekávané modely, čili Core i9/i7/i5 K a KF, budou k dispozici asi pouze ve verzích bez boxovaného chladiče.

Pak tu ale budou i standardní 65W modely, v jejichž balení už chladič najdeme a Intel by měl také obměnit jejich design

Inženýrské vzorky nových Alder Lake-S se ale už dle Yuuki_AnS prodávají na čínském Taobao , což se má dít už nějakou dobu, jen až nyní tato skutečnost vyplynula na povrch. Má přitom jít ještě o verze ES2, čili ne o procesory, které by měly mít stejné specifikace jako finální verze.

Je přitom zřejmé, odkud se tyto procesory vzaly. Jde o některé z tisíců vzorků, které Intel rozesílá různým výrobcům hardwaru k otestování a ověření kompatibility. Poté už jsou firmám takové procesory k nepotřebě, ale podnikavcům mohou posloužit k výdělku.

Potenciální kupující ale mají jeden problém, sehnat si musí také příslušnou základní desku s LGA 1700, pokud chtějí takový procesor využít a ty se ještě oficiálně neprodávají. Potřebovat také mohou (dle výbavy desky) paměti DDR5, které rovněž nejsou ještě běžně v nabídce, čili pak si asi mnozí rozmyslí koupi takového procesoru, zvláště když je prodáván v přepočtu za 700 USD a ani nejde o konečný produkt.



Není ale divu, že se v poslední době objevilo už více testů nových Alder Lake, naposledy v CPU-Z . Ty přitom ukazují, že nové Intely by mohly mít velice silná hlavní jádra, což by pak představovalo především výhodu v aplikacích a hrách schopných využít jen omezený počet jader. A zvláště zajímavý kousek by pak měl být Core i5-12600K, který má mít šest silných jader, čili stejně jako konkurenční Ryzen 5, ale navíc ještě čtyři slabší, která budou představovat zřejmou výhodu.