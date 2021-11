V Číně si již Fortnite nezahrají, Epic nabídku pod tlakem ruší

Čínské vládě a úřadům nedávno šlo především o omezení doby, kterou stráví nezletilí hráči u různých online her. V jejich případě se ostatně na rozdíl od nesíťových her dá hraní regulovat, a to s využitím jednoznačné identifikace hráče. Pokud je ten nezletilý, nově si může hrát populární čínské online hry běžně jen 3 hodiny týdně. To představuje značné zpřísnění dříve platných pravidel, dle nichž bylo povoleno 90 minut denně.

Už to pochopitelně výrazně zasáhlo čínské herní společnosti nebo prostě ty, které působí na tamním trhu. Nyní jde přitom přímo o Epic a jeho čínskou verzi Fortnite známou jako Fortress Night, která přestane být k dispozici od 15. listopadu, a to pro všechny bez rozdílu věku. Epic přitom již nyní uzavřel registraci nových hráčů a vypustil do světa krátkou zprávu, že děkuje všem, kteří se podíleli na testování hry Fortnite.

Toto "testování" ale bylo pěkně dlouhé, neboť Fortress Night je ve spolupráci s čínským Tencent v provozu už od roku 2018, ale je pravda, že po celou tuto dobu hra oficiálně zůstala v betaverzi. Šlo ve své podstatě o Fortnite, jen bez některých funkcí, a to včetně nabídky herních mikrotransakcí, které nebyly k dispozici kvůli místním regulacím.

My s také nedozvídáme konkrétní důvod, proč Fortress Night končí, ale je zřejmé, že to bude právě kvůli výše zmíněným restrikcím. Nejde přitom jen o omezení na 3 hodiny týdně s tím, že hráči si mohou zvolit, kdy svůj časový rozpočet uplatní. Jde o pevně daný čas, a to v pátek, sobotu a neděli mezi 20. a 21. hodinou (plus o svátcích), což je pro hráče i provozovatele ještě otravnější podmínka, která může mít za následek to, že si v daný čas málokdo zahraje kvůli zahlceným serverům. Nový zákon také stanovuje, kolik mohou hráči jistého věku utrácet měsíčně za hry. Od 8 do 16 let je to 200 juanů a do 18 let pak dvojnásobek, čili maximálně cca 1400 Kč.

Čili v Epic Games si zřejmě jen spočítali, že se jim provoz Fortress Night za takových podmínek nevyplatí, a proto končí.

