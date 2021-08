Nezletilí hráči v Číně byli omezeni na 3 hodiny online hraní týdně

Společnost Tencent nedávno začala zavádět do svých her funkci Midnight Patrol, která se týká ověření totožnosti hráčů jejích online her. Opatření z roku 2019 po čínských hráčích vyžaduje, aby se do her přihlašovali s využitím vlastních ID a reálných jmen, což bylo obcházeno jednoduše hraním na cizí účty, ale nyní je v rámci Midnight Patrol využívána už i funkce pro rozpoznání obličeje.

Midnight Patrol je ale pouze nástroj, který může posloužit právě k prosazení nového opatření od čínské National Press and Publication Administration (NPPA) , která má aktuálně nová pravidla týkající se přístupu lidí k online hrám. Od tohoto pondělí přitom jednoduše platí, že nezletilí hráči (do 18 let) si budou moci v Číně online hry užít obvykle jen 3 hodiny týdně, což bude platit přinejmenším většinu týdnů v roce, a to logicky především ve školním roce. Tím skončilo dříve prosazované pravidlo, dle nějž měli nezletilí možnost hrát 1,5 hodiny denně.

Ve skutečnosti je přitom nové pravidlo trošku složitější, jak naznačují ony "obvyklé" 3 hodiny týdně. Nezletilí totiž budou mít možnost hrát online hry pouze mezi 8. a 9. hodinou večerní v pátek a o víkendu a pak během státních svátků. Na dodržování nařízení budou dohlížet regulátoři.

Společnosti jako Tencent Holdings, NetEase, Koei Tecmo či Krafton na toto opatření pochopitelně reagovaly s nelibostí, ostatně jejich akcie reagovaly poklesem o tři až čtyři procenta. Čínská vláda se přitom už dlouho vymezuje proti online hraní, které zvláště v případě nezletilých přirovnává k "duševnímu opiu".

Daniel Ahmad z Niko Partners uvádí, že aktuálně v Číně hraje online hry na 110 milionů nezletilých, jejichž počty se pochopitelně po zavedení nových pravidel sníží, stejně jako výdělek provozovatelů her. Právě zisky firem jako Tencent ale nemusí být výrazně poznamenány ihned, neboť příjmy od nezletilých jsou obecně spíše nízké, nicméně analytik Mio Kato (SmartKarma) uvádí, že jde pro herní společnosti spíše o problém do budoucna. Jde zkrátka o to, že si nebudou moci vychovávat nové hráče, kteří by začali přinášet zisk až poté, co si sami začnou vydělávat.

Nasnadě je ale i další ryze technický problém, který se bude týkat především nejbližšího období, než se situace ustálí. Jde totiž o to, zda celá infrastruktura ustojí nával desítek milionů hráčů, kteří se vždy úderem osmé večerní o víkendu či svátku budou chtít připojit ke své oblíbené hře. Ostatně firmy asi také jen těžko budou chtít investovat v případě, že jejich hardware takové špičky přestane zvládat, ovšem i to může být logicky součást plánu, čili hraní nezletilým omezit a těm vytrvalým ještě znechutit i to, co zbylo.



