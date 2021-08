Voodoo 5 6000 znovu vytvořena v bílém kabátku pro AGP

V posledních dnech jsme se věnovali firmě 3Dfx z trošku jiného pohledu , kdy šlo o její údajné obnovení a dokonce přichystání nových karet Voodoo. To byl pochopitelně podvod, nicméně pokud jde o zbrusu nové Voodoo 5 6000 , pak to je zcela reálná věc. Ostatně velice podobná karta se objevila už dříve na černém PCB, které ale ještě využívalo sběrnici PCI, zatímco karty, jež firma 3Dfx chtěla před svým zánikem dostat na trh, byly určeny už pro AGP.

Nyní se objevila velice podobná karta s rovněž čtyřmi čipy VSA-100, které se dokonce ještě dnes stále vyrábějí či možná spíše už jen prodávají . V každém případě jsou stále k dispozici, a tak jistý Anthony mohl vzít další čtyři tyto čipy a osadit jimi své bílé PCB určené již pro sběrnici AGP. Do moderního PC tak tuto kartu bohužel nenainstalujeme, to už máme větší šanci sehnat vhodný počítač pro předchozí verzi s PCI. Anthony však už shání od šikovných programátorů podporu, aby mu pomohli modifikovat ovladače, díky čemuž už by příští verze mohla být určena pro rozhraní PCIe.