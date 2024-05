Vyšla hra Senua's Saga: Hellblade II, jaké jsou recenze?

Senua's Saga: Hellblade II, která byla původně oznámena už v prosinci 2019 během události The Game Awards při příležitosti představení konzole Xbox Series X coby technologický demonstrátor schopností nové generace konzole. Jde o pokračování titulu Hellblade: Senua's Sacrifice z roku 2017, který tehdy dokázal překvapit svým unikátním zpracováním (pro více informací nahlédněte do Dnes došlo k vydání příběhové adventury, která byla původně oznámena už v prosinci 2019 během události The Game Awards při příležitosti představení konzole Xbox Series X coby technologický demonstrátor schopností nové generace konzole. Jde o pokračování titulu Hellblade: Senua's Sacrifice z roku 2017, který tehdy dokázal překvapit svým unikátním zpracováním (pro více informací nahlédněte do našeho dřívějšího článku , kde se tomu věnujeme). Vydání doprovází i nový trailer:

Hra využívá Unreal Engine 5 a v kontextu již vydaných her jde o dosud technologicky nejvíce působivou ukázku toho, co tento engine umožňuje vytvořit. Daní za to je ale vysoká HW náročnost. Na konzoli Xbox Series X běží pouze v režimu s 30 FPS bez možnosti volby jiného režimu s vyšší snímkovou frekvencí s nižšími detaily, přestože je obraz ve formátu 2,39:1, díky čemuž v horní a spodní části obsahuje černé pruhy (letterboxing), které v nastavení nelze vypnout (a to ani na PC), což snižuje počet pixelů, které je třeba renderovat = má to pozitivní vliv na výkon. Letterboxing lze také prezentovat jako tvůrčí záměr pro dosažení co nejvíce filmového zážitku.

DLSS 3, AMD FSR 3 a Intel XeSS 1.3. Oficiální HW požadavky najdete v Na PC je v nastavení na výběr z upscaling technologií Nvidia, AMDa Intel. Oficiální HW požadavky najdete v dřívějším článku a teď už se zaměříme na to, jak hra dopadla:

Jaké jsou recenze?

81 % ze 40 recenzí. Shrnutí některých z nich: Na Metacriticu má teď hra na PC průměrné hodnoceníze 40 recenzí. Shrnutí některých z nich:

COGconnected: 95 %

"Senua’s Saga Hellblade 2 je videohra pouze na svém povrchu. Seškrábněte to a uvidíte, že je to hluboký, provokativně promyšlený a interaktivní zážitek; potvrzuje hry jako formu umění vyžadující dovednosti a talent. Vývojáři z Ninja Theory by měli být hodně hrdí."

Gamepressure: 85 %

"Možná přesnější by bylo označit hry Senua's Saga: Hellblade II jako most, který spojuje chodící simulátory s akčními hrami, přičemž zahrnuje ty nejlepší prvky obou žánrů. Tohle je asi nejlepší film, v kterém si teď můžete zahrát."

GGRecon: 80 %

"Hellblade 2 je technicky nejpůsobivějším zážitkem, který jsem kdy hrál. Prostřednictvím zvoleného média her vypráví Ninja Theory poutavý příběh, který, pokud se dokážete smířit s poněkud archaickou hratelností, ve vás zanechá pocit hlubokého uspokojení – a možná i trochu traumatu."

Game Rant: 80 %

"Něco dalšího jako Hellblade 2 na trhu prostě není, a to samo o sobě mě celou dobu během hraní fascinovalo. Jeho herní prvky sice nemusí být komplexní, ale dodávají příběhu dynamiku, díky čemuž je těžké hru odložit. Ninja Theory se zabývají tématy, která jsou náročná a ve hrách se často nevidí, se zpracováním, které kolísá mezi epickým a intimním. Takový přístup sice není přitažlivý pro široké publikum, ale Senua's Saga: Hellblade 2 je tak blízko interaktivnímu filmu, jak jsme měli dosud možnost něco takového vidět."

PC Invasion: 80 %

"Senua's Saga: Hellblade 2 je brutální a mysl ohýbající cesta očima a ušima Senuy ještě jednou, ale tentokrát přes vikingský Island. S novými hádankami, napjatými bojovými scénáři a evokujícími vizuálními prvky jsou jediné nevýhody Hellblade 2 v podobě občasného pomalého tempa a technických problémů."

VGC: 60 %

"Hellblade 2 je mechanicky zastaralá hra nesená svým neuvěřitelným vizuálem. Něco takového u hry představené spolu s debutem konzole Xbox Series X to neodráží strategii, o které Xbox mluví ve spojitosti se svými vlastními vývojářskými týmy. Ve výsledku je to zklamání."

Dexerto: 60 %

"Pokud hledáte skvělý a poměrně jedinečný zážitek a máte Game Pass, pak by Hellblade 2 mohl stát za váš čas. Jeho vizuální nádhera a vrcholné momenty stojí za zážitek. Ale pokud jste ještě nehráli původní Hellblade? Udělejte si laskavost a zahrajte si jej namísto tohoto druhého dílu. Ve všech směrech kromě vizuálního je to lepší hra."

PC Gamer: 58 %

"Přes svůj větší rozsah a vizuální nádheru se tomuto pokračování nedaří uniknout ze stínu svého předchůdce, navíc se zmateným příběhem, v kterém se sama Senua cítí nepatřičně."

- screenshoty ze hry Senua's Saga: Hellblade II, pro zvětšení klikněte -

Na příklad video recenze se podíváme na tu od YouTube kanálu GamingBolt: