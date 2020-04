Western Digital prozradil, které konkrétní modely HDD využívají SMR

Western Digital tak byl zmíněn jako první, ovšem brzy se k němu přidaly i společnosti Seagate a Toshiba , které také mají máslo na hlavě a jaksi pozapomněly informovat o využití SMR v některých svých discích. Lze předpokládat, že ještě větší kus ostudy si tyto firmy nebudou chtít uříznout, a že WD tak nyní už informuje pravdivě.

Nabízí totiž nový přehled disků se SMR, do nějž patří třeba i 1TB mobilní WD Black, kde by tuto technologii opravdu hledal málokdo. Řada WD Black má totiž nabízet vysoký výkon, což k SMR nesedí a navíc není logické, aby tuto technologii využíval disk s tak nízkou kapacitou. A jde samozřejmě i o WD Red určené primárně do NAS, ale o tom už jsme psali posledně.

WD tak pravděpodobně využívá SMR v modelech s nízkou kapacitou kvůli tomu, aby v nich mohl redukovat počet ploten a šetřit náklady. Jiné logické vysvětlení se nenabízí a pak se ani nelze divit tomu, že firma tuto skutečnost stejně jako zbylí dva výrobci HDD raději zamlčela.

Nyní tu tak máme alespoň jasný přehled o tom, které disky WD využívají CMR (klasický záznam s nepřekrývanými stopami) a které SMR. Snad se k tomu brzy odhodlá i Seagate a Toshiba, aby měli zákazníci možnost se snadno orientovat.

Nicméně jde pouze o aktuálně dodávané modely pevných disků a ne o starší, což by byly třeba WD Red s označením EFRX či jiné. Od WD by tak bylo pěkné, kdyby přišel se stejným přehledem i ohledně již nevyráběných disků, které ale aktuálně slouží v našich počítačích a NAS serverech. Řad, které SMR nevyužívají vůbec, se tento přehled netýká.

V reakci z pondělí firma uvedla, že pokud se nám nezdá výkon našeho disku, měli bychom zvážit koupi jiných produktů, jako WD Red Pro, WD Gold nebo Ultrastar, což je reakce, která by si zasloužila nevěřícný pohled. Ovšem WD dodává, že zákazníci mohou kontaktovat i podporu a že firma pro ně má připraveny "jisté možnosti". Vypadá to tak, že je připravena i na výměnu disků či na nějaké jiné kompenzacr, ale zákazník se musí sám ozvat a vyjádřit svou nespokojenost.

