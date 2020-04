WD zatajoval technologii SMR v discích řady Red

Technologii SMR (Shingled Magnetic Recording) bychom mohli stavět vedle snahy výrobců pamětí NAND Flash a SSD obecně využívat paměťové buňky pro zápis více bitů. Například oproti MLC buňkám můžeme do QLC zapsat dvakrát více dat, ovšem kdybychom si mohli vybrat mezi SSD stejné kapacity s MLC a QLC, bylo by to jasné. Podobné je to přitom s pevnými disky, které využívají klasický záznam PMR bez překrývaných stop daných technologií SMR. Má to navíc i podobný dopad v tom, že s ohledem na výkon můžeme očekávat rozdíl zvláště v rychlosti zápisu (v případ SMR disků zvláště v náhodném zápisu).

Technologie SMR je určena k navýšení kapacity ploten pomocí částečného překrývání stop, které jsou tak uloženy hustěji vedle sebe a částečně přes sebe. To má ale ten následek, že pro sebemenší změnu v již zapsané oblasti se musí vzít celý soubor stop a zapsat jej znovu, což má své pochopitelné dopady na celkový výkon.

Zákazníci tak automaticky očekávají, že využití technologie SMR bude výrobcem zmíněno a pokud zmíněno není, pak by daný produkt SMR používat neměl. Ve WD na to však v případě řady Red NAS poněkud zapomnělo, a tak na problém poukázali až zákazníci, jimž se nezdálo to, jak se tyto disky chovají. Zástupci firmy WD měli přitom údajně nejdříve zapírat a až ve vyjádření pro Tom's Hardware se píše, že WD Red s kapacitou 2 až 6 TB využívají device-managed SMR (DMSMR) a WD Red 8 až 14 TB jsou typu CMR (klasický záznam). Původní specifikace ani dokumenty přitom nic takového neuvádí a zákazník nemá možnost, jak si to snadno ověřit na zakoupeném disku. DMSMR disk si totiž veškeré příslušné operace s přesuny dat při jejich přepisech řídí sám a navenek se jeví jako normální disk s běžným způsobem zápisu.

Společnost Western Digital tak snad ještě odpoví na následující dotaz o tom, zda se chystá své marketingové materiály pozměnit. Lze také předpokládat, že se najdou zákazníci, kteří budou na základě toho chtít své disky vrátit, neboť původně neměli zájem o SMR disky a mohou se cítit podvedeni.

Ceny souvisejících / podobných produktů: