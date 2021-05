Windows 10 brzy dostanou aktualizaci pro odinstalování Flashe

Adobe Flash býval kdysi neodmyslitelnou součástí surfování na webu. Byly v něm tvořeny hry, součásti stránek, streamované video i reklamy, ovšem nyní jde již o mrtvou platformu, která přece jen leckde může přežívat. Jde dnes přitom i o bezpečnostní hrozbu, což byl ostatně jeden z důvodů pro jeho postupné opuštění. Známé prohlížeče jako Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox či Apple Safari už roky ve výchozím nastavení blokovaly obsah pro Flash a od letošního roku zcela postrádají jeho podporu a v červenci přijde čas i pro Microsoft Windows.

Právě v červenci má dorazit k povinné instalaci již dostupná aktualizace KB4577586 pro Windows 10 označená prostě jako "Update for the removal of Adobe Flash Player", čili aktualizace pro odstranění Adobe Flash Playeru. Otázka je, zda Microsoft půjde až tak daleko, že tento software v rámci aktualizace ze systému sám odstraní, anebo uživateli třeba jen důrazně doporučí jeho odinstalování.

Je sice pravda, že Adobe svůj Flash nepodporuje už od konce předchozího roku a že jde o potenciální vektor pro útok na náš počítač, nicméně podobných hrozeb je jistě více a Microsoft by si neměl myslet, že má právo nám určovat, co na PC můžeme a nemůžeme mít nainstalováno. Dle serveru ArsTechnica má ovšem aktualizace fungovat tak, že odstraní pouze verze Flashe, které přišly jako součást výchozí podoby instalace operačního systému a do samostatných instalací by zasahovat neměla.