Xbox all-in-one? Fanoušek navrhl konzoli s projektorem a reproduktory

Čas strávený doma kvůli pandemii COVID-19 lze strávit sledováním nových seriálů na Netflixu , hraním zlevněných Star Wars her … nebo navrhováním herních konzolí. Před časem jsme si ukazovali, jak si jeden z fanoušků představuje menší a levnější Xbox Series S (Project Lockhart) . Nebyl ovšem jediný, kdo se rozhodl Microsoftu fušovat do řemesla. Designér Joseph Dumary se rozhodl při návrhu Xboxu Series X začít od píky a přinesl velmi zajímavý koncept, který by se jistě zalíbil i některým zákazníkům. Výsledkem je totiž herní konzole „all-in-one“, ke které není nutné připojovat reproduktory ani monitor, televizor či projektor. Všechny potřebné funkce jsou totiž integrovány v jednom zařízení.

Project Oris, jak designér svou herní konzoli pojmenoval, obsahuje laserový projektor pro krátkou vzdálenost. Podporuje rozlišení 8K a vysoký dynamický rozsah, zvládne dosáhnout jasu až 2 500 lumenů a zdroj světla se chlubí životností až 23 tisíc hodin. Funkce pro automatickou detekci stěny by navíc usnadnila přenášení konzole po různých místnostech. Ozvučení potom řeší integrovaný systém reproduktorů s 3D prostorovým zvukem. K tomu fanoušek přidal podporu digitálního asistenta, který umožňuje pomocí hlasových povelů zhasnout světla v místnosti, přehrát oblíbenou hudbu nebo nastavit různá upozornění. Tedy šikovné vychytávky, které známe třeba z inteligentních reproduktorů, ale ve spojení s herní konzolí by tento asistent přinášel další zajímavé možnosti.

Fanouškovský koncept Xboxu počítá také s novou generací herního ovladače. Gamepad by měl být osazen čtečkou otisků prstů, která umožní identifikovat uživatele a přihlásit jej k herním účtům nebo zvolit správný profil nastavení. To by bylo ideální řešení třeba v situacích, kdy jednu konzoli používá více členů domácnosti. Joseph Dumary také přemýšlí nad funkcí, která by se nazývala Dynamic Mode. S využitím senzorů, které by měřily např. sílu, s jakou uživatel během hraní tiskne ovládací prvky, by konzole vyhodnocovala míru stresu a dynamicky přizpůsobovala herní obtížnost. Poslední vychytávkou, kterou postrádáme u dnešních konzolí, je bezdrátové nabíjení ovladače. V tomto případě by fungovalo při vzdálenosti až 30 cm od konzole.

Project Oris se povedl také po designové stránce. Minimalistický design konzole ozvláštňuje textilie kryjící integrovaný reproduktor nebo decentní linka s dynamickým RGB podsvícením. Tento koncept od jednoho z fanoušků zůstane pochopitelně nerealizován, ale není vyloučeno, že se podobného nápadu někdy v budoucnu chytne Microsoft nebo jiný výrobce. Připomeňme, že skutečný Xbox Series X se na pulty obchodů dostane koncem letošního roku.

Ceny souvisejících / podobných produktů: