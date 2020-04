Xbox Series X získá nové logo. Jak si fanoušci představují levnější model?

Logo herního systému Xbox se v historii několikrát změnilo, i když koncept zůstává za posledních 15 let stejný. Asi největší změna by mohla přijít s nástupem nové generace konzole, která se na trh dostane koncem letošního roku. Xbox Series X totiž přinese nejen výrazné změny v oblasti hardwaru, ale také kompletně přepracovaný design ve tvaru tower. Radikální změna loga by tedy byla poměrně logickým krokem. A vypadá to, že k němu opravdu dojde. Uživatelé diskuzního fóra Reddit totiž objevili žádost o ochrannou známku, kterou minulý týden podal Microsoft. Ukazuje černé logo se stylizovaným písmenem X a vertikálně orientovaným textem „Series“.

Microsoft se vydal cestou velmi minimalistického až futuristického pojetí, které by ovšem mohlo jít ruku v ruce se změnami, které přinese nová generace konzole. A zároveň působí dospělejším či serióznějším dojmem, čímž se americký výrobce možná snaží dát najevo, že jeho konzole už není jen hračka, ale profesionální stroj pro hráče. Radikální změna a především zatracení starého loga, které přišlo na svět spolu s Xboxem 360, ovšem ne každý fanoušek vnímá pozitivně. Objevují se třeba názory, že nové logo by se hodilo spíše pro značku sportovního oblečení než herní konzoli.

Na druhou stranu musíme připomenout, že zatím nelze se stoprocentní jistotou potvrdit, že nový Xbox opravdu použije zaregistrované logo. Microsoft již oficiálně představil design konzole i herního ovladače, ale zatím ještě se starým logem. Můžeme předpokládat, že nové logo se objeví až u finální verze konzole.





Jak by mohl vypadat Xbox Series S?

Zatímco Xbox Series X byl již oficiálně potvrzen Microsoftem, stále se ještě spekuluje o levnější variantě konzole , kterou známe pod označením „Lockhart“, ale na trh by se mohla dostat jako Xbox Series S. Jednomu z fanoušků se nechtělo čekat na oficiální představení designu a vytvořit vlastní koncept. Vycházel přitom z Xboxu Series X, ale celkově konzoli zmenšil, protože předpokládá použití slabších komponentů méně náročných na prostor. Konzole tak získala tvar krychle, čímž může připomínat Nintendo GameCube nebo neúspěšnou konzoli Ouya. Zároveň zařízení převlékl do světlého hávu, který se pro Xbox stal v minulosti typickým.

Jak můžete vidět, Xbox Series S by podle fanouška byl opravdu kompaktní konzolí, asi jen o třetinu delší než nový herní ovladač. Dle reakcí na Redditu to navíc vypadá, že i ostatním fanouškům by se takový design líbil. Uvidíme tedy, s čím přijde samotný Microsoft.

