Xbox Series X poodhalen, má RDNA 2 s 12 TFLOPS a ray-tracingem

Už za pár měsíců by se měla světu představit finální verze herní konzole Xbox Series X. Nyní jsme se dozvěděli i několik dalších detailů. O procesor se postarala společnost AMD, je postaven přímo na míru konzoli a využívá architekturu Zen 2. I grafický čip má na starosti AMD. Tentokrát se jedná o architekturu RDNA 2 a Microsoft slibuje výkon 12 TFLOPS. To má být dvojnásobek toho, co nabízel Xbox One X a 8násobek výkonu Xbox One. Technologie Variable Rate Shading (VRS) umožňuje aplikování různého zpracování obrazu na různé objekty ve hře a tím zajistit dynamické chování pro vyrovnanější snímkovací frekvenci. Najdeme zde u konzole také poprvé DirectX RayTracing.



Microsoft také zapracoval na prodlevách. Je zde tedy velmi rychlý SSD disk a funkce Quick Resume dovolí pokračovat ve hře tam, kde se předtím skončilo, aniž by bylo nutné procházet opětovným nahráváním hry a zdlouhavými menu obrazovkami. Dynamic Latency Input (DLI) zajišťuje kratší odezvy ovladače a jeho lepší synchronizaci. Máme tu vstup HDMI 2.1 s technologiemi Auto Low Latency Mode (ALLM) a Variable Refresh Rate (VRR). ALLM dokáže přepínat do režimu, který na systému nabídne nejkratší latence a s tím nejsvižnější hraní. Podporovány jsou i snímkovací frekvence 120 fps.

Dále má být zajištěna rozsáhlá kompatibilita her. Smart Delivery např. na Xbox nahraje tu správnou verzi hry a je jedno, pro který Xbox byla původně zakoupena. Nadále bude k dispozici i předplatné Xbox Game Pass a hry od 15 různých herních studií .