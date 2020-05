Xiaomi odhalilo superlevný router s Wi-Fi 6, připravuje i nové monitory

Xiaomi letos představilo AIoT Router AX3600 , který jako první model této značky podporuje nový standard Wi-Fi 6 (v minulosti označovaný jako 802.11ax). Na evropské trhy by měl vstoupit v létě s cenou 120 eur, v přepočtu 3 300 Kč. Na trhu sice najdeme ještě levnější konkurenco, ale z hlediska poměru cena/výbava půjde o jednu z nejzajímavějších voleb. Tento týden čínský výrobce přidal do nabídky ještě druhý router připravený na Wi-Fi 6, u kterého se cenu podařilo stlačit výrazně níže.

Mi Router AX1800 ponese cenovku 329 juanů, tedy necelých 1 200 Kč bez DPH. Zpočátku ovšem Xiaomi nasadí ještě atraktivnější cenu 299 juanů, v přepočtu o stokorunu méně. Přímý přepočet z čínské ceny je samozřejmě trochu zrádný, neboť nezahrnuje další přirážky a daně. I při nejvíce pesimistickém scénáři by výsledná cena měla udržet pod hranicí dvou tisíc korun, ale patrně bude výrazně nižší. Otázkou ovšem zůstává, zda vůbec Xiaomi plánuje s novinkou prorazit i mimo Čínu. Tentokrát výrobce použil odlišný věžový design, který nabízí více prostoru pro komponenty a obsahuje také heat sink pro dokonalejší chlazení.

Antény se 360stupňovým pokrytím byly integrovány přímo do těla routeru a k tomu jsou využívány dva výkonné zesilovače od americké firmy Qorvo, které by měly zvýšit sílu signálu o 4 dB. Model AX1800 si samozřejmě poradí s pásmy 2,4 GHz i 5 GHz a umožňuje připojení až 128 zařízení současně. Pro dokonalejší pokrytí domu lze využít podpory mesh systémů. Kromě 256MB operační paměti spoléhá router také na čtyřjádrový čipset Qualcomm APQ6000 s dedikovaným NPU. V případě připojení produktů pro chytrou domácnost z ekosystému Xiaomi nemusí uživatel nic složitě konfigurovat, celý proces by měl být automatický.

Naši pravidelní čtenáři si jistě vzpomenou, že Xiaomi nabízí také počítačové monitory. V minulosti jsme psali třeba o herním Mi Surface nebo cenově dostupném modelu Mi Display 1A . Podle uniklých informací ovšem čínský výrobce hodlá své portfolio rozšířit ještě o několik dalších kousků a některé z nich by se na trh mohly dostat pod značkou Redmi. Zdá se, že mezi novinkami budou jak běžné monitory, tak modely zaměřené na hráče. Z hlediska úhlopříček by mělo být možné vybírat z velikostí od 23,8 do 29,5 palce, dojít by mělo dokonce na 4K rozlišení. Nejlevnější z chystaných modelů přitom údajně vyjde na pouhých 600 juanů, v přepočtu 2 200 Kč bez DPH.

Model monitoru Termín vydání 23,8" běžný monitor Redmi červen 27" herní monitor Xiaomi červenec 24,5" herní monitor Xiaomi září 27"/29,5" 4K monitor Xiaomi listopad 27" běžný monitor Redmi – 23,8" herní monitor Redmi – 27" herní monitor Redmi –

