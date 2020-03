YouTube na hlavní stránce zavádí sekci věnující se nemoci COVID-19

Serverjsme tu už ve spojitosti s koronavirem SARS-CoV-2 měli několikrát. Předně to bylo kvůli tomu, že začal demonetizovat videa , která se problematikou zabývala, čímž efektivně snižoval motivaci k jejich natáčení. Později pravidla trochu uvolnil a nyní ohlašuje, že pro COVID-19 bude na serveru rovnou vyhrazená sekce. Ta je ve formě proužku s výběrem klipů s daným tématem a jde o formát, který se v různých obdobách na YouTube běžně používá (u desktopové verze např. pro oblíbené kanály, oblíbená témata nebo trendy).

Nejprve bude tento výběr dostupný v 16 vybraných zemích, v plánu je ale rozšíření i do dalších zemí a jazyků. Informoval o tom oficiální kanál YouTubeInsider na Twitteru . Ve výběru by měla být jen videa z ověřených (oficiálních) zdrojů. Těmi mohou být např. WHO, CDC nebo zpravodajský kanál BBC.