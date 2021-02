Zabugovaný software arizonských věznic drží vězně za mřížemi déle, než by měl

Spousta softwaru pro státní organizace často trpí na nízkou kvalitu a velmi vysokou cenu. U nás takovou kauzu způsobí snad každý nový systém. Nejsme v tom ale zdaleka sami. Nemálo problémů ale mají i v Arizoně v USA. Tam vešla v roce v platnost pozměněná zákonná úprava, která umožňuje vězňům "vydělat" si zkrácení trestů účastí v různých programech, dodržováním protokolů a podobně. Jenže software ASIC, který má mít toto na starosti, není na novinku vůbec připraven. O problému se ví už od uvedení nového zákona, ale dodnes nebyla sjednána náprava a software drží vězně za mřížemi déle, než by tam měli strávit dle nové legislativy. V Arizoně se to dotýká minimálně 733 vězňů, kteří by měli mít nárok na zkrácení trestů.





ilustrační obrázek, autor: State Archives of North Carolina, public domain, přes ilustrační obrázek, autor: State Archives of North Carolina, public domain, přes Wikimedia Commons

Problémem ale není jen to, že dodnes neumí novou legislativu, ale také mnoho softwarových bugů. Chybové jsou moduly týkající se zdravotních záznamů, majetku, financí, náboženského vyznání i příslušnosti ke gangům. Už se tak stalo, že software dal do jedné cely vězně ze dvou znepřátelených gangů. Je tak jen otázkou, kdy napomůže něčí smrti. Tím to navíc zdaleka nekončí. Úpravy délek trestů se tak do systému musí zadávat ručně, což může způsobit a i působí občas chyby. Ty je ale někdy těžké opravit, a tak se už stalo, že byl vězni omylem zaznamenán disciplinární trest a nebyla možnost tento záznam smazat ze systému. Ten tak měl v systému 30denní zákaz volání. A jak už je u podobných zakázek často obvyklé, jsou nezřídka hodně drahé. Tento systém vyšel na 24 milionů USD (přes 500 mil. Kč).

