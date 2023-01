Záhadná úmrtí Radeonů RX 6000 mají snad řešení, ovladače to nejsou

Vedle kauzy s vadnými chladiči na grafických kartách AMD Radeon RX 7900 XTX se málem rozhořela další kauza. Objevilo se totiž několik desítek vadných Radeonů řady RX 6000, kterým za záhadných okolností praskaly čipy. Bylo zde však několik zvláštností, kvůli kterým bylo dobré se nejprve zastavit před vynášením předčasných soudů. Kdyby to byla chyba hardwaru, pak by bylo divné, že u grafických karet, které jsou na trhu už pěkně dlouhou dobu (např. Radeony RX 6800 byly představeny v listopadu 2020), by se najednou objevilo několik desítek karet, kterým praskly čipy v průběhu několika málo týdnů, či spíše dní. Mohla by to být vadná série, na druhou stranu se nezdá, že by se problém vyskytoval celosvětově, ale především v Německu. S problémem totiž přišel německý servis elektroniky KrisFix, který obdržel 61 takových karet.

Poté se objevily domněnky, že za to mohou nové ovladače grafických karet, které se zdály být jediným pojítkem mezi případy, ale to nedávalo moc smysl. Možnosti ovlivnění karet ovladači sice není malé, ale že by mohly způsobit mechanické prasknutí čipu, to je až moc divné. KrisFix se tak pustil do rozsáhlejšího vyšetřování případů a možná našel příčinu. A nejsou to ovladače.

Zásadní otázkou je, proč vůbec uživatelé poslali grafické karty do KrisFixu a nereklamovali je u prodejců. Ukázalo se, že k nim nemají žádné faktury, protože jde o karty z druhé ruky. Šlo také o stále stejný model, což servis dovedlo k teorii, že jde o vyřazené karty z kryptoměnové těžby, která se po poklesu cen kryptoměn přestala vyplácet. Nevíme to jistě, je to jen teorie, která však dává ve světle zjištěných skutečností asi největší smysl. Tyto karty byly prodány především na počátku prosince loňského roku a už i ono množství naznačuje, že několik desítek karet nebude prodávat jen tak nějaký koncový uživatel, ale někdo, kdo má stejných karet desítky (což může být právě nějaká těžební farma).

Také bylo zvláštní, jak čisté tyto karty byly, bez nějakého výraznějšího zaprášení. Těžba kryptoměn by sama o sobě ale neměla způsobit prasknutí čipu. Zde přichází další teorie servisu, že karty byly posléze skladovány při extrémních teplotách a vlhkosti, což pak může při nedostatečné aklimatizaci a vysušení grafiky způsobovat prasknutí čipu, které už on sám v souvislosti s takovými podmínkami zažil. Věříte takovému vysvětlení problému?