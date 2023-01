Záhada Radeonů RX 7900 XTX se 110 °C objasněna, reklamace se množí

Nové grafické karty AMD, Radeony RX 7900, společnosti zatím moc radosti nedělají. Nejsilnější model se výkonem dotáhl jen na GeForce RTX 4080 a na vlajkovou loď RTX 4090 už hledí docela z daleka. U zákazníků sice nové Radeony zabodovaly svou cenou, ale efektivita, která měla být jejich velkou výhodou, hraje do karet spíše Nvidii. Ta si střihla kauzu s tavícími se konektory , naopak AMD má problém s chlazením referenčních Radeonů RX 7900 XTX. Ty totiž mohou docela snadno dosáhnout teploty až 110 °C . Zjistilo se však už před několika týdny, že u svisle položených karet je vše v pořádku, ale pokud jsou standardně uloženy vodorovně ve skříni s chladičem směřujícím dolů, začíná být problém. Kauza má další pokračování.

Už před týdnem se zjistilo, že na vině je nedostatek nedostatek kapaliny ve výparníkové komoře u některých sérií těchto karet, které byly špatně vyrobeny. Výsledkem pak je, že se teplo nedokáže šířit dostatečně rychle a karty se přehřívají. Ty přitom prošly kontrolou kvality, protože se testují ve svislé poloze, kde se ale problém s chlazením neprojevuje. Zástupci AMD sice tvrdí, že se potíže týkají jen malého počtu karet, nicméně se objevují informace o tom, že počty reklamací mají dosahovat opravdu hodně vysokých 9-11 %. To je hodně vysoké číslo. Na to navazuje další problém v dostupnosti náhradních karet. AMD nemá k dispozici dostatek karet, o které je solidní zájem, k čemuž se nyní přidává to, že je potřeba zajistit nejen karty pro zájemce o koupi, ale i náhradní karty za ty reklamované.