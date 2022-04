Zakladatel TSMC: plány Intelu v USA představují zbytečné plýtvání

Intel se chystá mohutně investovat, a to především do výrobních kapacit, což v případě USA znamená rozšíření továren v Arizoně a Oregonu, ale pak také stavbu v Ohiu, kde firma dosud žádné továrny nemá, stejně jako nikde jinde na středozápadě USA. Intel tak chce vrátit svou zemi na výsluní, pokud jde o výrobu čipů a do vedoucí pozice se chce vrátit také sám, k čemuž má zase posloužit několik velice rychlých kroků od dnešního 10nm procesu (Intel 7) až k procesu Intel 18A.





Není přitom jasné, nakolik si Patrick Gelsinger znepřátelil lidi z TSMC svými výroky , které se pak snažil zachránit a napravit, nicméně Morris Chang si jako bývalý přededa a CEO firmy TSMC nemusí brát moc servítek, a přitom může mluvit z pozice jejího zakladatele. Říká přitom, že snaha Intelu týkající se stavby celého průmyslového městečka v Ohiu je naprosté a zbytečné plýtvání.

Proč si to ale myslí? Jsou tu dva konkrétní důvody, a to jednak nedostatek talentovaných pracovníků a pak vysoké náklady. Chang také říká, že sám mluví ze zkušenosti, neboť jeho firma už 25 let provozuje ve státě Washington továrnu zpracovávající 200mm wafer, a to prostřednictvím plně vlastněné společnosti WaferTech L.L.C. K tomu Chang poznamenal, že byli kdysi velice naivní, když očekávali srovnatelné náklady, ale nakonec zjistili, že výroba v USA je oproti Tchaj-wanu o polovinu dražší.

Pak nás ale ihned napadne otázka, proč tedy TSMC aktuálně staví novou továrnu v Arizoně , když je výroba v USA tak drahá? Na to má Chang prostou odpověď, že vláda USA učinila firmě TSMC nabídku, která se nedala odmítnout.

Vedle nákladů jde ale i o zmíněnou pracovní sílu, o níž se často mluví právě i ve spojitosti s arizonskou továrnou firmy TSMC, kam mají proudit i lidé z Tchaj-wanu. V tom tak bude mít TSMC oproti Intelu výhodu a Morris Chang zdůrazňuje, že právě jeho domovský Tchaj-wan má výhodu v takové pracovní síle, která už v USA neexistuje, neboť tam už lidé pracují v jiných profesích. Stejně tak ale Tchaj-wan na druhou stranu nemá zkušené lidi schopné čipy vyvíjet, v čemž zase excelují americké firmy, zatímco TSMC nevyvíjí vůbec žádné čipy a slouží pouze coby tzv. pure foundry.

Pravda je, že plány Intelu jsou skutečně velkolepé a vedle vysokých nákladů si skutečně budou žádat i příslušnou pracovní sílu a tu musí Intel někde sehnat, což už je především otázka vzdělávání.