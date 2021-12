Gelsinger už jedná s TSMC, změnil rétoriku a chválí celý Tchaj-wan

Nedávno tak Gelsinger vyvolal ostrou reakci od předsedy TSMC Marka Liu, když označil Tchaj-wan za geopoliticky nestabilní region a chtěl tím v podstatě dodat váhu svým slovům o tom, že vláda USA by se měla zaměřit především na podporu svých amerických firem.

Poté se přitom ozval i Morris Chang, 90letý zakladatel firmy TSMC, který prohlásil, že Gelsinger (60) už může být příliš starý na to, aby Intel opět vrátil na výsluní. Chang, který je sám na odpočinku od roku 2018, přitom narážel na to, že dle politiky Intelu musí CEO odstoupit nejpozději v den svých 65. narozenin. Intel se ale poté ozval serveru THW s reakcí, dle níž toto pravidlo už neplatí, a to od března tohoto roku.

Nicméně nyní je už Gelsinger na Tchaj-wanu a evidentně se snaží zmírnit napětí mezi oběma společnostmi. Konkrétně v rozhovoru pro média prohlásil, že: "Společnost TSMC odemkla kouzlo křemíku pro nás i jiné a vytvořila tolik různých možností. Co TSMC přinesla, je velkolepé a v srdci mnohých těchto inovací je Tchaj-wan. Je prostě úžasné, co se z Tchaj-wanu stalo během posledních několika desetiletí".





Dále Gelsinger uvedl, že celý polovodičový průmysl musí zajistit, aby bylo nalezeno globální řešení, které by dokázalo vyřešit nebývalou poptávku po jeho produktech. Je třeba rychleji stavět továrny, zajistit vysokou výtěžnost výroby a instalovat více výrobních zařízení, a to způsobem, který do budoucna stabilizuje globální dodavatelský řetězec čipů.



Nyní by tak měl Intel jednak s TSMC především o 3nm kapacitách , které bude potřebovat pro své budoucí produkty a především pak pro přespříští generaci procesorů Core známou jako Meteor Lake. TSMC a jeho nejmodernější procesy jsou tak pro Intel velice důležité, přičemž ty už tradičně obsazuje nejdříve Apple, nyní už v podstatě bývalý zákazník Intelu, z nějž se během posledních let stal naopak soupeř. Intel přitom doufá, že Apple přivede zpět, ale přinejmenším se od něj nebude chtít nechat zahanbit, čili je důležité i to, aby měl k dispozici alespoň stejné možnosti ve výrobě. Čili nyní se bude jednat o to, jak si u TSMC zajistit potřebné 3nm kapacity, na nichž už nyní sedí právě Apple, který ovšem Intel prý nechce naštvat, neboť doufá v budoucí spolupráci. A to je problém.

Ceny souvisejících / podobných produktů: