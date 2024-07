Protichůdné informace o Arrow Lake, jedny mluví o zpoždění do prosince, jiné potvrzují říjen

Intel. AMD i Intel letos uvedou do prodeje své zbrusu nové procesorové architektury v mobilních i desktopových variantách. AMD už svůj Zen 5 a procesory Ryzen 9000 představilo, nicméně do prodeje půjdou zhruba za 2 týdny koncem července. Navíc se spekuluje o tom, že by se herní modely 9000X3D s 3D V-Cache mohly začít prodávat někdy na přelomu září a října . Otázkou je, co

Už delší dobu to vypadalo, že jeho Arrow Lake-S nepřijdou na pulty obchodů dříve než v říjnu, a měly tak dát novým herním Ryzenům pár týdnů náskok (a běžným čtvrt roku). Je pravděpodobné, že představené budou na velké prezentaci Intelu v září, ale dostupnost je stále neznámou. Dostupnost totiž Intel přesněji nezmiňoval, jedinou oficiální informací je, že by se tak mělo stát do konce letošního roku. Zatímco se však dosud předpokládal zmiňovaný říjen, další úniky přináší informaci o dostupnosti až v prosinci, čímž by Intel daroval AMD nejen pár týdnů, ale rovnou skoro celou předvánoční sezónu.



Tyto zákulisní informace (autorem je leaker HXL) totiž počítají s tím, že Intel bude mít připraveny inženýrské vzorky (pozdější QS) až koncem září nebo začátkem října ve 40. týdnu, což by dostupnost posouvalo na prosinec. Faktem nicméně je, že nějaké testy inženýrských vzorků (dřívější ES) jsme tu už v minulosti měli . Jiné zákulisní informace (leaker Jaykihn i další) totiž dodnes trvají na tom, že by se Arrow Lake-S měl objevit na pultech obchodů ještě v říjnu, a to na jeho konci. A podle těchto dalších informací by nemělo dojít ke zpoždění, nýbrž k uvedení inženýrských vzorků QS ve 34.-36. týdnu, tedy v druhé polovině srpna, což by dostupnost nechávalo na očekávaném konci října. Zpoždění tedy nemáme potvrzeno, spíše to vypadá naopak, že k němu nedojde (a někteří tak mluví dokonce o uspíšení), ale i kdyby k němu opravdu došlo, pořád by splňovalo Intelem slibovaný konec roku 2024. Tyto informace se týkají procesorů Core Ultra 200K, tedy výkonných modelů se 125W PBP a konfigurací 8P+16E.