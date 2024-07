AMD odhalilo další info o Ryzenech 9000 a ukázalo, jak překonává Intel

Ryzen 9000 Granite Ridge. Nyní potvrdilo, že procesory se na trhu objeví 31. července letošního roku a současně s tím přineslo další informace o tom, jakého výkonu budou dosahovat, co přesně bylo vylepšeno v architektuře procesorů a podobně.

Počátkem června uvedlo AMD novou architekturu Zen 5 a spolu s tím také poodhalilo procesory. Nyní potvrdilo, že procesory se na trhu objeví 31. července letošního roku a současně s tím přineslo další informace o tom, jakého výkonu budou dosahovat, co přesně bylo vylepšeno v architektuře procesorů a podobně.

Ke zrychlení došlo v podstatě ve všech oblastech práce procesoru. Část se týká načítání instrukcí a dat, predikce větvení, ještě více se vylepšilo dekódování instrukcí a o největší část zrychlení se přičinilo vykonávání instrukcí, tedy samotné výpočty. Přispěla také vyšší přenosová rychlost mezi pamětmi.

U predikce větvení bylo dosaženo vyšší přesnosti a také nižších latencí, zlepšily se také latence instrukční cache a zvýšila propustnost cache pamětí (jak mezi L2 a L1, tak i mezi L1 a FP jednotkami, kde došlo ke zdvojnásobení rychlosti). Každé jádro má 6 ALU jednotek, vylepšení doznal také plánovač pro ALU.

L1 instrukční cache je 8-way a má 32 kB, L1 datová cache je 12-way a její kapacita činí 48 kB. Pokud jde o L2 cache, ta je 16-way a její kapacita je 1 MB na jádro. Máme tu podporu instrukční sady AVX-512 a to s plně 512bitovými daty (ne 2×256 bit). Dokáže se také zpracovávat více výpočtů s desetinnými čísly najednou.





AMD také ukázalo, jaký je výkonový rozdíl mezi jeho procesory a procesory Intel. Zde je dobré poznamenat základní problém většiny takových srovnání, že se srovnává nová generace jednoho výrobce se starou generací výrobce druhého, což je potíží především tehdy, když na trhu ještě není odpověď konkurence. Tentokrát bude AMD první, takže mu ani nezbývá nic jiného, než to srovnávat ještě s Raptor Lake Refresh (Arrow Lake teprve čekají na inženýrské vzorky ).

Zde vidíme srovnání 6jádrového (12vláknového) procesoru AMD Ryzen 5 9600X se 14jádrovým (20vláknovým) Intel Core i5-14600K. Připomeňme, že Ryzen má 65W TDP (88W PPT), zatímco Intel je na 125W PBP a 181W MTP. Ve vybraných aplikacích (a otázkou je, jak moc se tu prováděl "cherry picking", když jsou veškeré výsledky plusové) AMD ukazuje nemalý náskok, v Handbrake má být dokonce skoro 2krát rychlejší. Také u her tu máme nemalé rozdíly (prezentovaná šestice ukazuje v průměru +14 %).

Ryzen 7 9700X s 8 jádry a 16 vlákny se tu srovnává s Core i7-14700K (20 jader, 28 vláken). Také zde je vidět náskok AMD ve všech vybraných testech. I tento procesor má potvrzenou 65W TDP (88W MTP), zatímco Intel je na 125/253 W. Informace o tom, že by 9700X měl dostat naopak na zvýšenou 120W TDP , aby ve hrách překonával předchozí herní procesory AMD, se tak nepotvrdily.

To se mělo stát kvůli tomu, že Ryzen 9 9700X neměl mít ve hrách výkonem na herní procesor Ryzen 7 7800X3D. To možná stále nemá, protože AMD se v prezentaci podívalo na srovnání s ještě starší generací Ryzenu 7 5800X3D. A tam už tvrdí, že je novinka ve hrách v průměru o 12 % rychlejší, a to přestože má 65W TDP, zatímco 5800X3D je se 105 W.

Také 12jádro Ryzen 9 9900X (s 24 vlákny) by mělo překonávat [téměř] vrcholný model Intel Core i9-14900K. Zde mluvíme o 120W TDP a 162W PPT u AMD, zatímco u Intelu jde o 125W PBP (to je zhruba stejně), ale mnohem vyšší 253W MTP. Intel má 24 jader a podporu 32 vláken.

Když se podíváme na 16jádrový (32vláknový) Ryzen 9 9950X, je rozdíl pochopitelně ještě větší ve prospěch AMD. Zde je ale také nutné říci, že 9950X už dosahuje 170W TDP, takže tu mluvíme o 230W MTP, což už není tak vzdáleno od 253W spotřeby Intelu. Potěšující zprávou je, že právě s výjimkou 9950X šly všechny nové Ryzeny se spotřebou dolů (ze 105 W na 65 W nebo ze 170 W na 120 W). Co zatím stále neznáme, jsou ceny novinek.