AMD představuje 6jádrový Ryzen 5 5600F, má jen 4GHz Boost, nejméně v celé sérii

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
AMD představuje 6jádrový Ryzen 5 5600F, má jen 4GHz Boost, nejméně v celé sérii
AMD v posledních dnech rozšiřovalo nabídku o spoustu nových modelů, a to zejména těch bez iGPU. Dalším takovým modelem je Ryzen 5 5600F.
V nabídce procesorů AMD se v posledních dnech představilo mnoho nových procesorů napříč několika řadami. U nejnovější architektury Zen 5 to byl 6jádrový Ryzen 5 9500F bez iGPU a se sníženým taktem na 3,8/5,0 GHz (9600 má Boost s 5,2 GHz). Ukázal se také 8jádrový Ryzen 7 9700F, což je v podstatě Ryzen 7 9700X bez iGPU (takty 3,8/5,5 GHz zůstaly). Změny ale nastaly také u starší architektury Zen 4. Tady byly představeny také dva procesory, a to 6jádrový Ryzen 5 7400F s takty 3,7/4,7 GHz, což je snížení Boostu z 5,0 GHz modelu 7500F. 6jádrový Ryzen 5 7400 je jedinou novinkou posledních dní, která má iGPU, jenže její takty jsou jen 3,3/4,3 GHz.
 
No a aby toho nebylo málo, představil se ještě Ryzen 5 5600F s architekturou Zen 3 (Vermeer). Dle názvu jde o 6jádro s podporou 12 vláken, má však v celé řadě nejnižší takty (shodně s ještě jedním modelem). Pro zajímavost, zatímco Ryzen 5 5600 běží na základní frekvenci 3,5 GHz a Boost vrcholí hodnotou 4,4 GHz, tato varianta se musí spokojit s pouhými 3,0/4,0 GHz. Je tak dokonce pomalejší než Ryzen 5 5500 s frekvencemi 3,6/4,2 GHz, což dělá docela nepořádek v označování. Proč se nejmenuje spíše 5500F?
 
Tyto hodnoty sdílí s herním Ryzenem 5 5500X3D, což tyto dva modely dělá nejníže taktovanými procesory této řady. 5500X3D si ale k vyššímu výkonu dopomáhá rychlou pamětí 3D V-Cache a má 105W TDP místo 65W TDP u 5600F. U procesoru najdeme 384 kB L1 cache, 3 MB L2 cache (0,5 MB na jádro) a 32 MB sdílené L3 cache. Vyráběn je pomocí 7nm procesu u TSMC. Maximálně zvládá 128 GB paměti DDR4-3200 (nativně). Jak už napovídá přídomek F, chybí mu iGPU, to tak nějak platí ale pro všechny Vermeery (iGPU mají akorát mezi Ryzeny 5000 ty desktopové verze, které vychází z APU Cezanne).
 

