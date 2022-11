AMD Ryzen 9 7845HX by mohl být 12jádrovým mobilním procesorem

má v nabídce čtveřici desktopových procesorů Ryzen 7000, přičemž si chystá i nové modely s 3D V-Cache pro CES 2023, objevit by se měly i levnější modely bez přídomku X. Počítá se ale také s mobilními modely a nedávno unikl procesorpřes benchmark pro Ashes of the Singularity . Zajímavé jsou na celé věci údaje o procesoru. Testovaná platforma byla poměrně zvláštní, na herní notebook s vysoce výkonným procesorem tu bylo jen 8 GB RAM, nicméně překvapí údaje o počtu jader. Benchmark si patrně moc nerozuměl s ještě nepředstaveným procesorem, a tak hlásil 24 jader a 24 vláken.