AMD Ryzen 7000X3D s 3D V-Cache má přijít i s 6 jádry

Procesory AMD sjsou ideálními modely pro hráče. Ve hrách se totiž obvykle moc neuživí vysoký počet jader, neboť ten většinou nepřináší výrazně vyšší výkon. Více se hodí spíše vysoká frekvence menšího (ale stále rozumně velkého) počtu jader nebo právě výše zmíněná paměť. Mnozí tak napjatě očekávají nové modely s 3D V-Cache v řadě procesorů Ryzen 7000. Zatímco v minulosti se hovořilo především o vícejádrových modelech, tedy vedle 7800X3D také o 7900X3D a 7950X3D , nyní to vypadá opačně, že se naopak bude rozšiřovat směrem dolů. 8jádrový model je tak v podstatě jistotou, nicméně nyní se mluví především o tom, že by ho měl doplnit druhý 6jádrový model, nejspíš 7600X3D.

To by mohlo přijít vhod právě pro již zmíněné hry. Tam může 6 jader stále bohatě stačit, výkon pak nahoru vyžene velká cache paměť a přitom by vše mělo být za rozumnější cenu než u 8jádrového modelu s 3D V-Cache. Tyto procesory by se měly představit v lednu na CES 2023. Později se mají představit také APU na architektuře Zen 4 s integrovanou grafikou RDNA 3, podporou DDR5-4800 a rovněž by se mělo dostat na 6jádrové a 8jádrové varianty.

Nás ale také zajímá to, kdy se konečně dostane na low-end. Ten je prozatím u AM5 dost problematický, protože i přes případnou přítomnost low-endových Ryzenů a low-endových desek by pro typické zákazníky mohly být překážkou dražší paměti DDR5. Jejich ceny se ale postupně zlepšují a v blízké budoucnosti by se snad mohly stát cenově přístupnou alternativou k DDR4. Nyní unikají informace, že by se měl objevit chipset A620 v druhém čtvrtletí příštího roku, nicméně nemá např. podporovat přetaktování.