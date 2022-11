AMD: serverová CPU výrazně rostou, spotřebitelská CPU padají

Týden zveřejňování finančních výsledků máme za sebou a do výčtu nám chybělo ještě. Už před několika týdny vydalo varování před snížením příjmů a nyní tu máme oficiální výsledky, které ukazují, čemu se u AMD daří a co naopak moc radosti neudělalo. Nejprve se podívejme na AMD jako celek. Tam došlo meziročně k navýšení příjmů o 29 % na 5,57 mld. USD, zde je ale nutno říci, že původní odhad na letošní čtvrtletí byl 6,7 mld. USD. Jak je vidět, skutečnost byla výrazně horší a AMD zdaleka nerostlo tak, jak si myslelo, že bude růst. Špatnou zprávou je pak především čistý zisk dle GAAP. Tam totiž loni společnost vykázala 923 mil. USD zisku, zatímco letos to bylo jen 66 mil. USD (-93 %), provozně AMD vykázalo dokonce ztrátu 64 mil. USD podobně jako Intel . Že různé metriky vykazování hospodaření mohou být hodně zavádějící, ukazuje Non-GAAP. Podle tohoto systému totiž zisk AMD naopak dokonce rostl z 893 na 1095 mil. USD (+23 %).