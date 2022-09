AMD představuje Ryzen Embedded V3000: Zen 3 a paměti DDR5

V nabídce procesorů AMD se nově objevují modely Ryzen Embedded V3000. Tyto procesory nejsou určené do běžných sestav, ale do různých zařízení, kde je potřeba solidního výkonu, nízké spotřeby, ale také i dlouhodobé podpory. Proto se s nimi obvykle setkáme v různých průmyslových síťových prvcích, cloudových centrech, firewallech, uživatelsky pak např. v NASech. Nová generace přináší dnes už odcházející, ale stále velmi výkonnou a úspornou architekturu Zen 3, kterou však kombinuje s nejnovějším standardem pamětí DDR5-4800 (proti stávajícím DDR4-3200). Máme zde až 8jádrové modely.



AMD přináší podporu pro Linux OS (upstream pro Ubuntu a Yocto), slibuje také dostupnost po dobu následujících 10 let, takže společnosti (OEM partneři), kteří budou vyrábět produkty s těmito procesory, ví, že i za mnoho let budou moci vyrábět stále stejný produkt a mít možnost zajistit si náhradní díly pro reklamace. Procesory také podporují bezpečnostní funkce Memory Guard a Platform Secure Boot.

CPU

TDP

Jádra/Vlákna

Zákl. frekvence

Boost frekvence

L2 cache

L3 cache

Provozní teploty

V3C48

35-54 W

8/16

3,3 GHz

3,8 GHz

4 MB

16 MB

0 - 105 °C

V3C44

35-54 W

4/8

3,5 GHz

3,8 GHz

2 MB

8 MB

0 - 105 °C V3C18I

10-25 W

8/16

1,9 GHz

3,8 GHz 4 MB

16 MB

-40 - 105 °C V3C16

10-25 W

6/12

2,0 GHz

3,8 GHz 3 MB

16 MB

0 - 105 °C V3C14

10-25 W

4/8

2,3 GHz

3,8 GHz 2 MB

8 MB

0 - 105 °C

Procesory dosahují mnohem vyššího výkonu než předchozí generace, nicméně je zarážející, že v tiskové zprávě AMD opomenulo existenci Ryzenů Embedded V2000 a srovnávalo s ještě starší generací V1000. Není divu, že pak nový model V3C18I s 15W TDP vyšel proti letitému modelu V1500 s 16W TDP tak dobře a např. v CoreMark dosáhl o 124 % vyššího výkonu (další trik byl v tom, že V3C18I je 8jádro, zatímco V1500 jen 4jádro). Každopádně to ukazuje alespoň to, že pro embedded nasazení je nyní dostupný výrazně vyšší výkon než doposud, a to při zachování spotřeby.