GPU a Foundry přináší Intelu ztráty, spotřebitelská CPU padají, Mobileye se daří

Přehled finančních výsledků technologických firem pokračujeme Intelem a podíváme se, kde se mu dařilo, a které produkty naopak moc radosti neudělaly. Firma za poslední čtvrtletí vykázala příjmy ve výši 15,47 mld. USD, což je ale meziročně pokles o nemalých 20 %. Divize Client Computing (desktopová a mobilní zařízení) tvoří větší polovinu Intelu a právě zde se moc nedařilo. Zatímco desktopové čipy mírně rostly na 3,22 mld. USD (+3 %), mobilní čipy, které tvoří větší část divize, klesly o velmi výrazných 26 % na 4,41 mld. USD. Celá divize šla s příjmy o 17 % dolů a zisk se výrazně snížil, a to o 54 % na 1,66 mld. USD.



Velmi špatné výsledky vykázala i divize Datacenter and AI, která je druhou největší divizí Intelu. Tam se šlo na 4,21 mld. USD, což máme pokles o 27 %. Zatímco loni vykazovala zisk 2,29 mld. USD, letos to bylo jen 0,017 mld. USD (tedy pouhých 17 mil. USD). Síťové produkty Network and Edge vyrostly o 14 % na 2,27 mld. USD, nicméně i zde šel zisk výrazně dolů.



Jistě vás budou zajímat grafické karty Intelu. Tady je logické, že moc pozitivní čísla nebudou, protože společnost zatím měla s desktopovými variantami především náklady, zatímco jejich prodeje se teprve rozbíhají. Příjmy tak činí 185 mil. USD (+8 %), zatímco ztráta vzrostla na 378 mil. USD. Systémy pro autonomní řízení aut Mobileye jsou jedinou divizí Intelu, která přinesla pozitivní čísla v obou ohledech. Rostly příjmy na 450 mil. USD (+38 %) a také zisky. A je to také divize, která šla v minulých dnech na burzu. Výroba čipů v rámci Intel Foundry Services zaznamenala mírný 2% pokles na 171 mil. USD, nicméně ztráta vzrostla na 103 mil. USD.



Ve výsledku to znamená, že Intelu klesly nejen o pětinu příjmy, ale také se z loňského zisku 5,23 mld. USD (v rámci čtvrtletí Q3) dostal letos do ztráty 175 mil. USD. Dále jsme se ještě dozvěděli, že výrobní proces Intel 4 míří k řádné velkosériové produkci, ještě letos má proběhnout tape-out čipů Meteor Lake (Core 14. generace), dále se pracuje na vývoji procesu Intel 3.