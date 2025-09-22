Aktuality  |  Články  |  Recenze
AMD uvedlo zvláštní Radeon RX 7700 se 40 CU a 16 GB VRAM

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
AMD uvedlo zvláštní Radeon RX 7700 se 40 CU a 16 GB VRAM
AMD před několika dny představilo nové Ryzeny i do starších řad, přičemž se nezapomnělo ani na GPU. Objevuje se totiž nový Radeon RX 7700.
Společnost AMD rozšiřuje nabídku v několika různých úrovních. Pár dní zpátky se objevily novinky nejen v nejnovějších Ryzenech 9000, firma totiž přinesla nové procesory také do starších řad Ryzen 7000 a Ryzen 5000. Nyní se něco podobného objevilo i v rámci grafických karet. AMD totiž potichu představilo nový Radeon RX 7700. Ten tak vyplňuje mezeru mezi Radeony RX 7600 XT a RX 7700 XT.
 
GPU Radeon RX 7600 XT Radeon RX 7700 Radeon RX 7700 XT
Počet CU 32 40 54
Počet stream procesorů 2048 2560 3456
Zákl. frekvence 2,47 GHz 2,041 GHz 2,171 GHz
Boost frekvence 2,755 GHz 2,459 GHz 2,544 GHz
Hrubý výkon FP32 22,6 TFLOPS 25,2 TFLOPS 35,2 TFLOPS
Paměti 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 12 GB GDDR6
Sběrnice 128-bit 256-bit 192-bit
Propustnost 288 GB/s 624 GB/s 432 GB/s
InfinityCache 32 MB 40 MB 48 MB
TDP 190 W 263 W 245 W
 
Svými specifikacemi je ale docela zvláštní, resp. překvapivá je kombinace některých vlastností. Má stejný čip jako RX 7700 XT, což se nabízí už dle jména. Počtem výpočetních jednotek je výrazně omezen a z 54 CU se dostal na pouhých 40 CU, čímž má blíže k RX 7600 XT než RX 7700 XT. Navíc má z této trojice i nejnižší takt (2,46 GHz v Boostu), což znamená, že jeho hrubý výkon 25,2 TFLOPS v FP32 je jen lehce nad úrovní RX 7600 XT (22,6 TFLOPS) a hodně mu chybí do úrovně RX 7700 XT (35,2 TFLOPS). Potud vše ale stále docela v pořádku. Jak je ale možné, že výrazně slabší karta ve srovnání se svou XT verzí dosahuje 263W TBP, což je více než RX 7700 XT a na watt stejně jako RX 7800 XT s 60 CU? Tohle vypadá spíše na Copy&Paste chybu. Smysl by dávala hodnota tak někde okolo 210-220W.
 
A k dalším zvláštnostem. RX 7700 XT má 192bitovou sběrnici, nicméně základní model RX 7700 má kupodivu 256bitovou, jeho sběrnice tedy širší. Místo 12 GB VRAM tu tedy najdeme větší 16GB paměť, což pomůže hrám i AI nasazení. Navíc se místo 18Gbps čipů sáhlo k rychlejším 19,5Gbps čipům, takže zatímco RX 7700 XT slibuje propustnost 432 GB/s, základní RX 7700 se dostává na 624 GB/s. Opět je to stejná hodnota jako u RX 7800 XT. Jako první se objevuje s tímto čipem karta společnosti ASRock a ta potvrzuje tyto specifikace.
 

