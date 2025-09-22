>
AMD uvedlo zvláštní Radeon RX 7700 se 40 CU a 16 GB VRAM
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
AMD před několika dny představilo nové Ryzeny i do starších řad, přičemž se nezapomnělo ani na GPU. Objevuje se totiž nový Radeon RX 7700.
Společnost AMD rozšiřuje nabídku v několika různých úrovních. Pár dní zpátky se objevily novinky nejen v nejnovějších Ryzenech 9000, firma totiž přinesla nové procesory také do starších řad Ryzen 7000 a Ryzen 5000. Nyní se něco podobného objevilo i v rámci grafických karet. AMD totiž potichu představilo nový Radeon RX 7700. Ten tak vyplňuje mezeru mezi Radeony RX 7600 XT a RX 7700 XT.
|GPU
|Radeon RX 7600 XT
|Radeon RX 7700
|Radeon RX 7700 XT
|Počet CU
|32
|40
|54
|Počet stream procesorů
|2048
|2560
|3456
|Zákl. frekvence
|2,47 GHz
|2,041 GHz
|2,171 GHz
|Boost frekvence
|2,755 GHz
|2,459 GHz
|2,544 GHz
|Hrubý výkon FP32
|22,6 TFLOPS
|25,2 TFLOPS
|35,2 TFLOPS
|Paměti
|16 GB GDDR6
|16 GB GDDR6
|12 GB GDDR6
|Sběrnice
|128-bit
|256-bit
|192-bit
|Propustnost
|288 GB/s
|624 GB/s
|432 GB/s
|InfinityCache
|32 MB
|40 MB
|48 MB
|TDP
|190 W
|263 W
|245 W
A k dalším zvláštnostem. RX 7700 XT má 192bitovou sběrnici, nicméně základní model RX 7700 má kupodivu 256bitovou, jeho sběrnice tedy širší. Místo 12 GB VRAM tu tedy najdeme větší 16GB paměť, což pomůže hrám i AI nasazení. Navíc se místo 18Gbps čipů sáhlo k rychlejším 19,5Gbps čipům, takže zatímco RX 7700 XT slibuje propustnost 432 GB/s, základní RX 7700 se dostává na 624 GB/s. Opět je to stejná hodnota jako u RX 7800 XT. Jako první se objevuje s tímto čipem karta společnosti ASRock a ta potvrzuje tyto specifikace.
