AMD v nových betaovladačích už také nabízí GPU Hardware Scheduling

NVIDIA Hardware GPU Scheduling se objevil teprve minulý týden ve čtvrtek a byl umožněn i v rámci nové verze Windows 10, která správu paměti grafické karty umí přenechat přímo jí. Mohli jsme se tak hned ptát , zda, nebo spíše kdy přijde se svou reakcí společnost AMD a nyní se ukázalo, že ta ji připravila velice rychle, i když zatím jen v rámci betaverze nových ovladačů. Pochopitelně ale netušíme, jak dlouho na své verzi HW GPU Scheduling firma AMD pracuje.

Problém je ale ten, že v případě testů karet NVIDIA je přínos nové funkce zatím velice diskutabilní. Ta totiž může pomoci zajistit několik FPS navíc, ale stejně tak je může i vzít, což závisí na kartě, ale spíše na konkrétní hře. A běžný uživatel asi nebude chtít řešit u každé hry zvlášť, zda má nová funkce pozitivní, či negativní vliv, takže ve výsledku se v podstatě vůbec nic nestane, když na ni zatím zapomene. Nicméně vše má svůj vývoj a za půl roku na tom HW GPU Scheduling může být jinak, a to zvláště v tom zatím hypotetickém případě, v němž s ním NVIDIA počítá pro zbrusu novou generaci GeForce.

Co si tedy připravilo AMD? Jde o Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 Beta s Graphics Hardware Scheduling (verze 20.10.17.04), což je funkce rovněž spojená s novou nabídkou systému Windows 10 verze 2004 s WDDM 2.7. Můžeme si ji také spojit s nástupem nových DirectX 12 Ultimate, i když má jít o funkci, která pracuje nezávisle na API.

Stále jsme se ale nedozvěděli nic opravdu detailního o tom, co se hardwarovou správou paměti vůbec mění, tedy až na to, že to má potenciál zvýšit výkon a snížit latence. Je tu ale také jedna zajímavá pasáž o tom, že tato funkce může v budoucnu přinést inovace ve správě zátěže GPU. Že by šlo o odkaz právě na nové generace NVIDIA Ampere a AMD RDNA 2?

Ovšem nyní nelze ani v případě firmy AMD počítat s výrazným zvýšením výkonu, jinak by to jistě troubila do světa. Navíc jde zatím o ovladače, které podporují pouze produkty s Navi 10 , čili Radeon 5700, 5600 a mobilní verze. A že jde navíc o betaverzi, pak lze počítat s jistými problémy, z nichž řada už je známých a čeká na vyřešení, takže opravdu není nutné si tyto ovladače hned instalovat jen kvůli podpoře HW GPU Scheduling.

Ceny souvisejících / podobných produktů: