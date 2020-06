Nvidia GPU Hardware Scheduling a testy na CPU AMD a Intel

Hardwarově akcelerovaný GPU scheduling je otázka podpory ze strany NVIDIE i Microsoftu, který tuto funkci nabízí v rámci nejnovější verze Windows 10 2004. My jsme se už podívali na krátký test serveru wccftech s využitím karet GeForce RTX 2080 Ti a GTX 1650 Super, kde se ukázalo, že nová funkce může být užitečná právě především v případě slabších karet.

Nyní je tu další test, a tentokrát od serveru Tom's Hardware , který už je rozsáhlejší a bere v potaz i platformu, čili využívá jednak procesor Intel Core i9-9900K a pak Ryzen 9 3900X, dále rozlišuje mezi DirectX 11 a 12 (na API by však tato funkce dle NVIDIE záviset neměla) a také tu máme dvě velice rozdílné karty, a to GeForce RTX 2080 Ti a GTX 1050.

Na celý test se můžete podívat v původním článku , zatímco my se zaměříme jen na to, co z něj vyplývá. Jak ukazují výše zveřejněné grafy, hardwarově akcelerovaný GPU scheduling (značený jako HWS) může snímkovací frekvenci mírně vylepšit, anebo také zhoršit. Problém je ovšem ten, že v mnoha případech jsou rozdíly tak malé, že bych se osobně zdráhal mluvit o čemkoliv jiném, než je pouhá chyba v měření.

Záleží pak především na tom, jak konzistentní výsledky dokáží benchmarky poskytovat, přičemž hry v tomto ohledu právě zrovna nevynikají, a to na rozdíl třeba od procesorových testů Cinebench. Pokud se tak výsledky mohou lišit i v rámci několika snímků za sekundu, pak při standardním počtu (třech) opakování testů je nesmyslné vyvozovat závěry v případě, kdy jde třeba jen o rozdíl 1,5 FPS.

Nicméně to v případě testů serveru Tom's Hardware neplatí vždy a zvláště v testech 99% nejrychleji vykreslených snímků, kde může být rozdíl například i 82 vs. 89,3 FPS (The Division 2, 9900K s RTX 2080 Ti pod DX11). Dále se ukazuje, že dle NVIDIE může být sice funkce HWS nezávislá na API, ale v testech vidíme něco trošku jiného, čili že pod DX11 šlo v Borderlands 3 o pokles výkonu s HWS, zatímco pod DX12 šly FPS naopak nahoru. Ovšem právě toto je jeden z případů, kdy jsou rozdíly mezi jednotlivými výsledky tak malé, že není vhodné z nich vyvozovat nějaké závěry.

Potvrzují se také závěry testu serveru wccftech, a sice že v případě průměrných FPS jsou rozdíly spíše zanedbatelné a ukáží se spíše v testech, které eliminují vliv procenta nejpomaleji vykreslených snímků. Problém je ale ten, že o HWS nelze tvrdit, že nám výkon obecně vylepší. Výsledky se liší dle konkrétní hry, použitého API a karty a mohou být s HWS horší, anebo lepší. Dá se ale říci alespoň to, že zde téměř nezáleží na použité platformě.

Pokud by se sečetly výsledky z tohoto testu, pak rozdíly mezi HWS a konvenčním způsobem správy paměti na kartě v podstatě nejsou žádní, neboť se nárůst výkonu v některých titulech a pokles v jiných vzájemně vyruší.

