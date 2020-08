AMD Vermeer se ukázal: vzorek Ryzen 9 4950X/5950X s takty až 4,8 GHz

Procesory generace Zen 3 v podobě desktopových i serverových Ryzen a EPYC dorazí na trh ještě letos, což nám AMD potvrdilo už několikrát a více o tom není třeba mluvit. Nyní tak už můžeme vyhlížet samotné procesory, přičemž nyní tu máme zatím jejich OPN kódy.

AMD Ryzen 4000 (obrázek z představení desktopových Renoir

Máme tu díky Igor's Lab především kód 100-000000059-52_ 48/35 _ Y, který ukazuje na 16C/32T Vermeer, čili inženýrský vzorek nejvýkonnějšího, či jednoho z nejvýkonnějších procesorů Ryzen 4. generace. Označení 48/35 pak jasně říká, že tento vzorek pracuje na taktech 3,5 až 4,8 GHz, což je už mírně lepší než v případě prodávaného modelu Ryzen 9 3950X (3,5 až 4,7 GHz).

AMD přitom uvádí, že Zen 3 nabídne výrazně vyšší výkon na takt než Zen 2, takže už na zmíněných taktech by nový 16jádrový Vermeer měl představovat slušný pokrok. Lze ale uvažovat o tom, že takty finální verze ještě půjdou nahoru a mohly by se vskutku dostat až na 5 GHz, ale jisté to pochopitelně není.

V červnu jsme se ovšem dozvěděli o vzorcích 16jádrového Vermeeru, které dle označení 100-000000059-14_46/37_Y a 100-000000059-15_46/37_N pracovaly na 3,7 až 4,6 GHz, takže AMD už dokázalo maximální takt vylepšit o 200 MHz, ovšem nový vzorek má na druhou stranu o stejnou porci nižší základní takt.

Dále se dozvídáme, že v rámci nastavení BIOSu bude možné volit napětí pro každé jednotlivé jádro procesorů Vermeer, jak uvádí dokumentace ke ComboAM4v2PI 1.0.6.0. Intel ostatně tuto funkci nabízí už v rámci aktuálních Core 10. generace, takže AMD jej bude následovat.

A konečně, proč máme v titulku uveden Ryzen 9 4950X/5950X? Jde totiž o fámu , že AMD by se mohlo rozhodnout přeskočit označení generace Ryzen 4000, tedy v případě CPU. A lze říci, že by učinilo dobře, neboť by tak už bylo zřejmé, že CPU Ryzen 5000 a APU Ryzen 4000 v podstatě nepatří do stejné generace. Dnes tu máme APU Ryzen 4000 založená ovšem na architektuře Zen 2, zatímco CPU Ryzen 4000 (nebo tedy 5000) už využijí Zen 3.

Tím by tak označení procesorů Ryzen uteklo označení generace jejich architektury už podruhé. Poprvé to bylo kvůli tomu, že Ryzen 2000 jsou založeny na Zen+.

