ARM uvedlo Cortex-A78C pro notebooky s 8 velkými jádry

Architekturase pomalu rozšiřuje do více oblastí a už v příštím týdnu ji patrně uvidíme v počítačích Apple . Vedle telefonů, tabletů i serverů by ale ARM chtělo dobýt i klasické počítače. Pomoci by v tom měl nový čip, který vychází z klasického mobilního Cortexu-A78, nicméně má pár změn. Především jde o to, že není určen pro architekturu big.LITTLE, tedy několik velkých úsporných jader a několik menších úsporných. V tomto případě budou všechna jádra "big", výsledný procesor tak může mít např. 6 nebo dokonce 8 velkých jader. Díky tomu nabídne vyšší výkon než klasické mobilní procesory v telefonech.