Assassin's Creed II je zdarma pro PC, Uncharted a Journey pro PS4

I přes všechna omezení, která přináší krize způsobená pandemií onemocnění COVID-19 , mohou mít hráči alespoň malý důvod k radosti. Vývojáři a distributoři uvolňují pro své fanoušky více her zdarma, aby jim zkrátili čas, který musí trávit doma. I tento týden je přitom z čeho vybírat. Ubisoft se rozhodl rozdávat hry po celý duben a tuto akci odstartoval začátkem měsíce povedenou plošinovkou Rayman Legends

Assassin's Creed II, která sice vyšla před více než deseti lety, ale dodnes se pyšní výbornou hratelností a mnohými fanoušky bývá považována za jeden z nejlepších titulů celé série. Navíc se odehrává v kulisách Benátek, Florencie a dalších severoitalských měst s bohatou architekturou, kterou si nějaký čas naživo ještě neprohlédneme. Assassin's Creed II je dostupný prostřednictvím platformy Tento týden lze stáhnout ještě větší hit v podobě akční adventury, která sice vyšla před více než deseti lety, ale dodnes se pyšní výbornou hratelností a mnohými fanoušky bývá považována za jeden z nejlepších titulů celé série. Navíc se odehrává v kulisách Benátek, Florencie a dalších severoitalských měst s bohatou architekturou, kterou si nějaký čas naživo ještě neprohlédneme. Assassin's Creed II je dostupný prostřednictvím platformy uPlay , a to pro uživatele PC. Hru lze bezplatně stáhnout do pátku 17. dubna (15:00), ale zahrát si ji můžete kdykoliv, neboť licence vám zůstane doživotně.

Sherlock Holmes Crimes & Punishments nebo hororovou adventuru z první osoby Close to the Sun, která vyšla před necelým rokem. Na hráče čekají různé hádanky a hledání skrytých předmětů. Na rozdíl od Sherlocka Holmese si tento titul nevysloužil od hráčů ani odborných recenzentů zrovna lichotivé hodnocení. Pokud ovšem patříte k fanouškům tohoto žánru, stojí Close to the Sun alespoň vyzkoušení, jelikož vás to nebude stát ani korunu. V rozdávání her pokračuje také společnost Epic Games. Ve svém Epic Store nabízí jen do čtvrtka 16. dubna detektivní hrunebo hororovou adventuru z první osoby, která vyšla před necelým rokem. Na hráče čekají různé hádanky a hledání skrytých předmětů. Na rozdíl od Sherlocka Holmese si tento titul nevysloužil od hráčů ani odborných recenzentů zrovna lichotivé hodnocení. Pokud ovšem patříte k fanouškům tohoto žánru, stojí Close to the Sun alespoň vyzkoušení, jelikož vás to nebude stát ani korunu.

Následně Epic Store uvolní zdarma dvě hry, které budou dostupné od 16. do 23. dubna. Just Cause 4 (z prosince 2018) nabízí akční zážitek v otevřeném světě, kde mají hráči na výběr z velkého počtu zbraní, vozidel i dalšího vybavení. Zcela jiný zážitek potom nabídne titul Wheels of Aurelia, který je založen převážně na dialozích a bývá řazen do žánru tzv. vizuálních románů.





Zkrátka tentokrát nepřijdou ani fanoušci herních konzolí, tedy alespoň v případě, že vlastní PlayStation 4. Sony Interactive Entertainment totiž tento týden oznámilo iniciativu Play At Home, která zahrnuje dvě hlavní části. Zaprvé podpořit hráče tituly zdarma, aby se doma nenudili. A zadruhé podpořit také vývojáře, konkrétně malá nezávislá studia, která v těchto dnech mohou zažívat finanční potíže. Společnost proto založila fond, prostřednictvím kterého rozdá 10 milionů dolarů. Podmínky, jak mohou studia peníze získat, budou zveřejněny později. Hry zdarma ovšem můžeme stahovat už nyní z digitálního obchodu pro PlayStation.

Sony pro PS4 uvolnilo kolekci Uncharted: The Nathan Drake Collection, která obsahuje hned tři akční adventury z této populární série od Naughty Dog, konkrétně Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves a Uncharted 3: Drake's Deception. pro milovníky indie titulů je potom připravena vizuálně podmanivá adventura Journey, která vyšla v roce 2012 a na PS4 byla portována v roce 2015. Čas na bezplatné stažení her máte až do 6. května.

Ceny souvisejících / podobných produktů: