Epic Games Store začal přihazovat další hry zdarma jako překvapení

Minulý týden jsme se dozvěděli, že Epic Games se nově řadí mezi herní vydavatele nabízející své služby ostatním vývojářům, jimž tak nabízí celkové krytí nákladů na vývoj i ponechání práv na hry a herní franšízy, ovšem pochopitelně s odpovídajícím podílem ze zisku. Zároveň se ale ukázalo, že k nově nabízeným hrám zdarma najednou přibyla další dříve neohlášená, což byl titul World War Z . Nyní už je přitom zřejmé, že nešlo o výjimku, ale okořenění nabídky, které přetrvá i nadále.

Minulý týden jsme se totiž dozvěděli také to, že tento čtvrtek se nabídka obmění a přijdou do ní tituly Gone Home a Hob. Vedle nich se ale najednou objevil i Drawful 2 od Jackbox Games.

Gone Home je "interaktivní průzkumný simulátor", v němž budeme ve 3D z vlastního pohledu zkoumat rodný dům, do nějž jsme se po roce vrátili a očekávali rodinné přivítání. Rodina ale není k nalezení. Jde o kratší hru, která v roce 2013 získala velice pozitivní hodnocení a také nominace na hru roku. Vypadá to tak na příjemnou víkendovou jednohubku.

Hob se zase řadí mezi akční adventury na cizí planetě, která nepřestavuje zrovna harmonický svět. Budeme v něm řešit hádanky a setkávat se s podivnými formami života, přičemž pokud někdo neovládá cizí jazyk, nemusí nic řešit. Hob je hra beze slov a dialogů.

Drawful 2 je překvapení na závěr v podobě pokračování mini hry. Hrát můžeme s ostatními přes Internet nebo doma s rodinou a jde o hádání toho, co ostatní nakreslili, přičemž zapojit se mohou i tisíce lidí.

Epic na příští týden slibuje jen jeden titul zdarma, a to Sherlock Holmes: Crimes and Punishments od Frogwares, takže i to napovídá, že přijde další překvapení. Jde v základě o adventuru, která byla vydána už v roce 2014, ale studio Frogwares nedávno na ni získalo práva od vydavatele a znovu ji vypustilo do oběhu i na Steamu.

Zahrajeme si v kůži hádejtekoho v Londýně na konci 19. století a řešit budeme šest případů vražd, zmizení a krádeží, které se inspirovaly v původních knihách od A. C. Doylea. A i kdyby Epic příští týden nenabídli už nic jiného, pak tento titul bude bohatě stačit.

